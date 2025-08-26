المستشار الألماني: أعتقد أن هجوم إسرائيل على مستشفى في غزة لم يكن يستهدف الصحفيين

برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة لم يكن يستهدف الصحفيين.

وأردف يقول خلال مؤتمر صحفي في برلين “لكن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وعدا بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة”.

وأضاف “أود انتظار نتائج هذا التحقيق قبل إصدار حكم نهائي”.

وقصفت إسرائيل مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة صحفيين يعملون لدى رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ومؤسسات أخرى.

