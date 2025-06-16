المستشار الألماني: الدول الأوروبية بمجموعة السبع تعد بيانا بشأن إيران

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كاناناسكيس (كندا) (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الاثنين إن الدول الأوروبية في مجموعة السبع الصناعية الكبرى تجهز بيانا بشأن إيران ينص على عدم جواز امتلاك طهران أسلحة نووية، وإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

كما قال ميرتس للصحفيين إنه يأمل في اتخاذ خطوات باتجاه حل للخلاف مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية خلال اجتماع المجموعة هذا الأسبوع في كندا حتى ولو لم يتم التوصل للحل ذاته خلال القمة.