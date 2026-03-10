المستشار الألماني: قلِق لعدم وجود خطة مشتركة لإنهاء الحرب ضد إيران

10 مارس آذار (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إن “تصعيدا خطيرا” يحدث في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإنه “من الواضح أنه لا توجد خطة مشتركة” لإنهاء هذه الحرب سريعا.

وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي ببرلين “نشعر بقلق بالغ حيال غياب أي خطة مشتركة لإنهاء هذه الحرب بسرعة وبشكل حاسم”.

وتابع “لا مصلحة لنا في حرب بلا نهاية، ولا مصلحة لنا في المساس بوحدة الأراضي”.

