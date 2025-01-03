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المستشار الألماني: نجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة

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برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة إن برلين تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة وتتواصل أيضا مع فصائل المعارضة في البلاد، مشددا على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سوريا.

وأضاف شولتس للصحفيين خلال زيارة لمصنع لرولز رويس جنوبي برلين “سننظر عن كثب في كيفية تحقيق تقدم في تعزيز اتصالاتنا، وفي الوقت نفسه جعل هذه العملية ميسرة لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا كدولة ولمواطني سوريا”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية