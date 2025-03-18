المستشار الألماني المقبل: زيادة الإنفاق الدفاعي ضروري لمواجهة “حرب” بوتين “ضد أوروبا”

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أكد المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس الثلاثاء أن مقترحه لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير ضروري نظرا إلى “الحرب العدوانية” التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ضد أوروبا”.

وقال ميرتس للبرلمان الألماني قبيل التصويت على الخطة لتي تشمل أيضا تمويلا ضخما للبنى التحتية “إنها حرب ضد أوروبا وليست مجرّد حرب ضد سلامة الأراضي الأوكرانية”.

وأفاد ميرتس بأن العدوان الروسي شمل هجمات إلكترونية وعمليات تجسس وحرائق وجرائم قتل مأجورة فضلا عن حملات التضليل “التي تحاول تقسيم الاتحاد الأوروبي وتهميشه”.

وقال ميرتس الذي فاز تحالفه (الاتحاد المسيحي الديموقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) في انتخابات الشهر الماضي العامة إن أوروبا اليوم تواجه “روسيا عدوانية” إلى جانب “ولايات متحدة أميركية لا يمكن توقع” خطواتها التالية.

تتمثل خطط ميرتس باستثناء الإنفاق الدفاعي من قواعد الدين المشددة للبلاد لدى تجاوزه واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) من أجل استثمارات في البنى التحتية على مدى 12 عاما.

تأمل كتلته بتمرير الخطة في البرلمان في وقت أحدثت مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتقارب مع روسيا وعدائيته تجاه أوكرانيا صدمة في أوروبا وأثارت الشكوك حيال متانة العلاقات بين جانبي الأطلسي في المستقبل.

وقال ميرتس “أرغب بتوضيح ذلك: أؤيد قيامنا بكل ما في وسعنا للمحافظة على التعاون عبر الأطلسي”. وأضاف “أعتبر أنه لا غنى عن ذلك، لكن علينا الآن القيام بواجبنا داخل أوروبا”.

وتابع “علينا أن نصبح أكثر قوة. علينا ضمان أمننا. هذه مسؤوليتنا. لألمانيا دور رائد يتعين عليها القيام به في هذا السياق، وأرى أنه ينبغي علينا أن نكون على استعداد لتولي هذه المسؤولية القيادية”.

وأفاد ميرتس بأن زيادة الإنفاق المقرر للقوات المسلحة والذي يتوقع أن يصل إلى مئات مليارات اليورو في السنوات المقبلة “ليس إلا خطوة رئيسية أولى باتجاه مجتمع دفاع أوروبي جديد”.

ولفت إلى أن المجموعة ستشمل “دولا ليست منضوية في الاتحاد الأوروبي لكنها مهتمة إلى حد كبير في بناء هذا الدفاع الأوروبي المشترك معنا مثل.. بريطانيا والنروج”.

وأكد أنه يتعين منح أي عقود دفاعية جديدة إلى المصنّعين الأوروبيين “متى أمكن”.

وتابع “علينا إعادة بناء إمكانياتنا الدفاعية” مضيفا أن ذلك يجب أن يتم عبر “أنظمة آلية مع مراقبة أوروبية مستقلة، عبر الأقمار الصناعية وعبر مسيرات مسلحة والعديد من الأنظمة الدفاعية الحديثة” التي يتم طلبها من شركات في القارة.

فيك-سر-فز/لين/غ ر