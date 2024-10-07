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المستشار الألماني شولتس يؤكد دعم بلاده لإسرائيل

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برلين (رويترز) – أكد المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الاثنين دعم بلاده لإسرائيل في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك في الذكرى الأولى للهجوم المباغت الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل.

وقال شولتس “نشارككم مشاعر الرعب والألم وعدم اليقين والحزن التي تشعرون بها. نحن نقف إلى جانبكم… يجب محاربة إرهابيي حماس”.

وأشار شولتش إلى معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة قائلا إن “الناس بحاجة إلى أمل… إذا أرادوا نبذ الإرهاب”.

وأضاف “لهذا السبب تدعو الحكومة الاتحادية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإلى عملية سياسية حتى لو بدا أن ذلك صعب اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية