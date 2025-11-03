The Swiss voice in the world since 1935
المستشار الألماني يدعو إلى ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعا المستشار الألماني فريديريش ميرتس الاثنين إلى إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، وإلى ترحيلهم إذا لزم الأمر، على اعتبار أنّ “الحرب الأهلية في سوريا انتهت”.

وكان وزير خارجيته يوهان فاديفول قد بدا الخميس أكثر تحفظا أثناء زيارته دمشق، حيث أشار إلى أنّ عودة السوريين إلى بلادهم ليست “ممكنة إلا على نطاق محدود للغاية، لأنّ جزءا كبيرا من البنى التحتية في البلاد مدمّر” بعد 13 عاما من الحرب.

وقوبلت تحفظاته بانتقادات عدد كبير من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه هو وميرتس.

وقال ميرتس خلال زيارته هوسوم في شمال ألمانيا “لم يعد هناك أي سبب لطلب اللجوء في ألمانيا”، معتبرا أنّه بات بالإمكان البدء بعمليات إعادة السوريين إلى بلادهم.

وأشار إلى أنّه “دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى ألمانيا لمناقشة كيفية حلّ هذه المسألة معا”. 

وأوضح المستشار الألماني أنّ “هذا البلد يحتاج الآن إلى كل قواه، وخصوصا من السوريين، لإعادة بنائه. ولهذا السبب سيعود الكثير من الأشخاص إلى بلدهم طواعية”. 

وأضاف “هؤلاء الذين يرفضون العودة إلى بلدهم، يمكننا ترحيلهم بالطبع”.

وفي بداية تموز/يوليو، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنّها تسعى لطرد السوريين مرتكبي الجنح والجرائم.

ويعيش حوالى مليون سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا خلال موجة الهجرة الكبرى بين العامين 2015 و2016.

ولكن بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا تجميد إجراءات طلب اللجوء.

بو-سلب/ناش/جك

