المستشار الألماني يدعو إيران لعدم التصعيد بعد غارات إسرائيلية

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برلين (رويترز) – دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران إلى إنهاء دوامة التصعيد، في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، قائلا إن ضبط النفس يمكن أن يمهد الطريق للسلام في الشرق الأوسط.

وقال شولتس في منشور على منصة إكس “رسالتي لإيران واضحة.. لا يمكننا الاستمرار في ردود فعل تصعيدية هائلة، هذا يجب أن يتوقف الآن. سيوفر ذلك فرصة نحو السلام في الشرق الأوسط”.

وقصفت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران في وقت مبكر يوم السبت، لكن ردها على الهجوم الذي شنته طهران في وقت سابق من الشهر لم يستهدف على ما يبدو مواقعها النفطية والنووية بعد دعوات ملحة من الحلفاء ودول الجوار لضبط النفس.

وقال شولتس إن الهجوم الإسرائيلي استهدف تقليل أعداد القتلى والجرحى قدر الإمكان، مما يوجد فرصة لتجنب مزيد من التصعيد.

وأضاف شولتس “المهم هو ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. أدعو جميع الأطراف لفعل هذا. وينطبق الأمر نفسه على لبنان”.

وقال مصدر دبلوماسي حكومي ألماني يوم السبت إن رد إسرائيل المحسوب على الهجمات الصاروخية الإيرانية يفتح من جديد نافذة لإحراز تقدم على الصعيد الدبلوماسي في الشرق الأوسط ولبنان.

وذكر المصدر لرويترز “كان من الواضح دوما أنه ستكون هناك آفاق للتحرك فقط بعد الهجمات الإسرائيلية المتوقعة على إيران”.

وتزايدت المخاوف من التصعيد منذ مطلع الشهر الجاري عندما أطلقت إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل مما أودى بحياة شخص في الضفة الغربية المحتلة، ردا على تحركات سابقة من إسرائيل التي أصدرت بدورها تعهدات جديدة بالثأر.

وتفاقم التوتر أيضا في ظل الصراع المحتدم في لبنان، حيث تشن إسرائيل حملة مكثفة على جماعة حزب الله، وهي حليف إيران الرئيسي في المنطقة، لمنع الجماعة من إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل.