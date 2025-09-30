The Swiss voice in the world since 1935
المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب للسلام في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين (رويترز) – رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الثلاثاء بالخطط التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة، قائلا إنها توفر أفضل فرصة لإنهاء الحرب في القطاع.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية “ألمانيا مستعدة لتقديم إسهام ملموس في تنفيذ الخطة”، مضيفا أن ميرتس التقى عائلات الرهائن الألمان الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت سابق يوم الثلاثاء.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

