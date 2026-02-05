المستشار الألماني يعبر عن قلقه إزاء التصعيد المرتبط بإيران خلال جولة في الخليج

الدوحة 5 فبراير شباط (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس إن المخاوف من تصعيد جديد للصراع مع إيران طغت على محادثاته خلال زيارته لمنطقة الخليج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة “في كل محادثاتي أمس واليوم، أعبر عن قلق بالغ إزاء تصعيد جديد للصراع مع إيران”.

ودعا إيران إلى إنهاء ما وصفه بالعدوانية والدخول في حوار، مؤكدا أن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لتهدئة الوضع والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)