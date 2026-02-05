The Swiss voice in the world since 1935
المستشار الألماني يعبر عن قلقه إزاء التصعيد المرتبط بإيران خلال جولة في الخليج

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الدوحة 5 فبراير شباط (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس إن المخاوف من تصعيد جديد للصراع مع إيران طغت على محادثاته خلال زيارته لمنطقة الخليج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة “في كل محادثاتي أمس واليوم، أعبر عن قلق بالغ إزاء تصعيد جديد للصراع مع إيران”.

ودعا إيران إلى إنهاء ما وصفه بالعدوانية والدخول في حوار، مؤكدا أن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لتهدئة الوضع والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

