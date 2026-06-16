المستشار الألماني يهدي ترامب قميص المانشافت: “نحن في فريق واحد”

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قدّم المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء، قميص المنتخب الألماني لكرة القدم للرئيس دونالد ترامب لمناسبة عيد ميلاده وكأس العالم، قائلا له “نحن في فريق واحد”.

وبينما كان القادة مجتمعين صباح قمة مجموعة السبع في إيفيان، أخرج ميرتس قميص المنتخب الألماني وقدّمه لترامب الذي تسلمه مبتسما بحضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وكان اسم “ترامب” مطبوعا على ظهر القميص إلى جانب الرقم 47، في إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وتشارك الولايات المتحدة حاليا في استضافة كأس العالم، إلى جانب كندا والمكسيك.

وكانت مجموعة السبع تسعى إلى تحقيق الوحدة بعد عامٍ أثار فيه ترامب قلق الحلفاء بتحركاته الأحادية أحيانا في السياسة الخارجية وفرضه رسوما جمركية باهظة على الواردات.

وكتب ميرتس عبر حسابه في إنستغرام “عيد ميلاد سعيد متأخرا”. وأضاف “في النهاية، نحن في فريق واحد”.

وصل ترامب إلى قمة مجموعة السبع الاثنين بعد احتفاله بعيد ميلاده الثمانين بمشاهدة نزال فنون القتال المختلطة في حديقة البيت الأبيض، وهو ما أجبر المسؤولين الفرنسيين على تغيير موعد القمة.

كول-سجو/د ح/ع ش