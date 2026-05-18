المستشار السابق لزيلينسكي يدفع كفالة بقيمة 3 ملايين دولار في قضية فساد

دفع المستشار السابق للرئيس الأوكراني أندريه يرماك كفالة في قضية فساد هزت البلاد، بحسب ما أعلن متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس الإثنين.

كان يرماك (54 عاما) كبير مستشاري زيلينسكي من العام 2020 حتى نهاية العام الماضي، وأحد أكثر الشخصيات نفوذا في أوكرانيا. واستقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر تورطه في فضيحة فساد بملايين الدولارات طالت الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة مختصة بقضايا الفساد في كييف بحبس يرماك على ذمة التحقيق لمدة 60 يوما، ما لم يدفع كفالة قدرها 140 مليون هريفنيا (حوالي 3,2 مليون دولار).

وقال يرماك بعد صدور الحكم “لا أملك هذا المبلغ. لم أكن مستعدا لهذا”. وأضاف “أعتقد أن لديّ الكثير من المعارف والأصدقاء. آمل أن يتمكنوا من مساعدتي في هذا الأمر”.

وأبلغ المكتب الإعلامي للمحكمة وكالة فرانس برس الاثنين أن الكفالة دُفعت، وأنه سيتم الإفراج عنه بنهاية اليوم.

ويشتبه المدعون في أن يرماك عضو في جماعة إجرامية منظمة يعتقد أنها قامت بغسل حوالى 460 مليون هريفنيا (10 ملايين دولار) عبر مشروع عقاري فاخر قرب كييف.

قبل استقالته، كان يُنظر إلى يرماك على نطاق واسع باعتباره ثاني أقوى رجل في أوكرانيا، وشخصية مؤثرة في الدائرة المقربة من زيلينسكي.

وهزت عدة فضائح فساد كبرى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الخامس.

وطُلب من الحكومة التشدد في مكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات تتيح لها الانضمام إلى منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي.

