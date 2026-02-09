المستشفى الأميركي دبي يفتتح فرعه الجديد بمجمع دبي للعلوم

أعن المستشفى الأميركي دبي عن بدء تشغيل فرعه الجديد في مجمع دبي للعلوم بمختلف التخصصات، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات (وام).

ويتخذ المستشفى من موقعه في البرشاء جنوب 2 داخل مجمع دبي للعلوم، الذي يُعد مركزا للابتكار وتقديم الخدمات الصحية، منطلقا ليقدم خدماته المطورة لسكان المنطقة والمناطق المحيطة وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، على ما ذكرت الوكالة الرسمية مساء الأحد.

ويمثل إطلاق الفرع الجديد للمستشفى خطوة إضافية ضمن رؤيتها الهادفة إلى إيصال خدمات الرعاية الصحية المتقدمة إلى شريحة أوسع من المجتمع.

وتأسست المستشفى الأميركي دبي في عام 1996.

