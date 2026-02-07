المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 10 حالات جديدة من غزة

afp_tickers

1دقيقة

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري 10 حالات مرضية وإصابات متفاوتة خلال الأيام الثلاثة الماضية من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي “في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المصابين والمرضى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع”.

وقدّمت الفرق الطبية الرعاية الصحية اللازمة للحالات التي استقبلها المستشفى وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، بحسب المصدر نفسه.

ويضم المستشفى الميداني العائم كوادر طبية متخصصة في عدد من المجالات، من بينها الجراحة العامة، والطوارئ، والتخدير، والتمريض، إلى جانب توفير خدمات الأشعة والمختبرات والصيدلية، كما ذكرت الوكالة الإماراتية.