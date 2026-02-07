The Swiss voice in the world since 1935
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 10 حالات جديدة من غزة

 استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري 10 حالات مرضية وإصابات متفاوتة خلال الأيام الثلاثة الماضية من  الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي “في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المصابين والمرضى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع”.

وقدّمت الفرق الطبية الرعاية الصحية اللازمة للحالات التي استقبلها المستشفى وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، بحسب المصدر نفسه.

ويضم المستشفى الميداني العائم كوادر طبية متخصصة في عدد من المجالات، من بينها الجراحة العامة، والطوارئ، والتخدير، والتمريض، إلى جانب توفير خدمات الأشعة والمختبرات والصيدلية، كما ذكرت الوكالة الإماراتية.

