المستشفيات تحت القصف مع تكثيف القوات الإسرائيلية لعملياتها شمال غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال سكان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال قطاع غزة يوم الاثنين مع تكثيف عملياتها ضد المسلحين الفلسطينيين.

وأضافوا أن القوات اعتقلت الرجال وأمرت النساء بمغادرة مخيم جباليا وهو من بين مخيمات اللاجئين التاريخية في القطاع. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا قتلت خمسة أشخاص وأصابت عددا آخر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن السلطات الإسرائيلية تمنع الفرق الإنسانية من الوصول إلى مناطق في شمال القطاع لتقديم إمدادات حيوية تتضمن الأدوية والمواد الغذائية.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على إكس “الناس الذين يحاولون الفرار يتعرضون للقتل، وتُترك جثثهم في الشارع”.

وذكر مسعفون في المستشفى الإندونيسي لرويترز أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة واحتجزت الرجال قبل إشعال النار في المنشأة. وأضافوا أن الحريق وصل إلى مولدات المستشفى وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إنهم رفضوا أوامر من الجيش الإسرائيلي، الذي توغل من جديد في شمال القطاع قبل أكثر من أسبوعين، بإخلاء المستشفيات الثلاث في المنطقة أو ترك المرضى دون رعاية.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية بقيت خارج المستشفى دون أن تقتحمها. وذكر مسعفون في مستشفى ثان، مستشفى كمال عدوان، أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران كثيفة بالقرب من المستشفى خلال ساعات الليل.

وقالت إحدى الممرضات في المستشفى الإندونيسي، التي طلبت عدم نشر اسمها، متحدثة بالإنجليزية “الجيش يحرق المدارس المجاورة للمستشفى، ولا يمكن لأحد دخول المستشفى أو الخروج منه”.

وذكر مسؤولون بوزارة الصحة أن 18 شخصا قتلوا في جباليا وثمانية في أماكن أخرى في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يعمل ضد “المخربين والبنى الإرهابية” في منطقة جباليا.

وأضاف أن القوات ساعدت آلاف المدنيين على الإخلاء بأمان عبر طرق منظمة. وذكر أن إسرائيل على اتصال بالمجتمع الدولي ونظام الرعاية الصحية في غزة لضمان عمل خدمات الطوارئ في المستشفيات.

وقال في بيان إنه خلال اليوم الماضي، قامت القوات بتفكيك بنية تحتية لمسلحين ودمرت فتحات أنفاق وقتلت مسلحين في منطقة جباليا.

وكثفت إسرائيل عملياتها في كل من قطاع غزة ولبنان بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار الذي أثار الآمال في إنعاش محادثات وقف إطلاق النار لإنهاء أكثر من عام من الصراع.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي كانت تدير قطاع غزة، لكنها وأثناء القيام بذلك دمرت جزءا كبيرا من القطاع وقتلت عشرات الآلاف من الناس. وأصبح أكثر من 1.9 مليون شخص بلا مأوى وسط أزمة إنسانية.

وقال رائد، أحد سكان مخيم جباليا، “إحنا بنواجه الموت من القنابل من العطش والجوع… جباليا بيتم إبادتها، وما في شهود على هاي الجريمة، العالم معمي عيونه”.