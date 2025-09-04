The Swiss voice in the world since 1935
المشتبه به في قتل موظفين من سفارة إسرائيل في واشنطن يمثل الخميس أمام المحكمة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – من المقرر أن يمثل المشتبه به المتهم بإطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام متحف في واشنطن أمام محكمة يوم الخميس فيما يتعلق بمجموعة من التهم الجنائية.

وصنفت السلطات الأمريكية الواقعة على أنها جريمة كراهية ضد إسرائيل.

ويواجه إلياس رودريجيز (31 عاما) من شيكاجو تسع تهم اتحادية بما في ذلك قتل مسؤول أجنبي وارتكاب جريمة كراهية أدت إلى الوفاة.

وقال ممثلو الادعاء الأمريكيون إن رودريجيز كان مدفوعا بكراهية إسرائيل عندما أطلق النار على يارون ليشينسكي (30 عاما) وسارة لين ميلجريم (26 عاما) أثناء مغادرتهما فعالية في المتحف اليهودي في وسط مدينة واشنطن في 21 مايو أيار.

وتتضمن لائحة الاتهام نتائج من شأنها أن تجعل رودريجيز مؤهلا لعقوبة الإعدام في حال إدانته، وهي بداية لعملية قد تستغرق سنوات.

ومن المقرر أن يمثل رودريجيز أمام المحكمة في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0200 بتوقيت جرينتش) أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس في محكمة واشنطن الاتحادية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

