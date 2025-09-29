The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المشغلون: سفينة شحن ترفع علم هولندا تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار عبوة ناسفة في خليج عدن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – ذكرت الشركة المشغلة لسفينة الشحن (مينيرفاجراخت) يوم الاثنين أن السفينة التي ترفع علم هولندا تعرضت لأضرار بالغة بعد استهدافها بعبوة ناسفة في خليج عدن.

وقالت الشركة في بيان “في وقت سابق من اليوم، تعرضت سفينة الشحن مينيرفاجراخت، التي كانت تمر في خليج عدن، في المياه الدولية، لهجوم بعبوة ناسفة مجهولة الهوية، مما ألحق أضرارا بالغة بها”.

وأضافت “في أعقاب الهجوم، اندلع حريق على متن سفينة الشحن، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد طاقمها. ويجري حاليا إجلاء الطاقم المكون من 19 فردا إلى سفن قريبة بطائرة هليكوبتر”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية