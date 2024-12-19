المصرف المركزي الإماراتي يخفض “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع بـ25 نقطة

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قرر مصرف الإمارات المركزي خفض “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4,65% إلى 4,40%، اعتبارا من الخميس، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أنّ القرار يأتي “إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد” الأربعاء.

كما قرر المصرف المركزي “الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس”.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدّا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

هت/رك