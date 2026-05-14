المصرف المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم
رفع المصرف المركزي التركي الخميس توقعاته السنوية للتضخم من 16% إلى 26% في نهاية العام، عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الأزمة في الشرق الأوسط.
ومنذ العام 2019، تشهد تركيا معدلات تضخم من رقمين بلغت 32,37% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، مقارنة بـ 30,9% في آذار/مارس.
وقال حاكم المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان “نتوقع أن يبلغ التضخم 26% بنهاية العام 2026”.
كما توقع المصرف انخفاض أسعار الاستهلاك إلى 15% بنهاية العام 2027، ثم إلى 9% فقط في 2028.
وأكد كاراهان أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/فبراير، والأزمة التي تلتها، رفعت أسعار الطاقة، وبالتالي تكاليف النقل.
وأضاف “ستستمر هذه الآثار على المدى القصير”، مشيرا إلى أن المركزي ما زال مصمّما حاليا على خفض التضخم إلى ما دون 10%.
ويشكك اقتصاديون مستقلون من مجموعة البحث حول التضخم (إيناغ) بأرقام التضخم الرسمية في تركيا مقدّرين أن ارتفاع أسعار الاستهلاك بلغ 55,38% في نيسان/أبريل على أساس سنوي.
فو/س ح/ع ش