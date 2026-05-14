The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المصرف المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رفع المصرف المركزي التركي الخميس توقعاته السنوية للتضخم من 16% إلى 26% في نهاية العام، عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الأزمة في الشرق الأوسط.

ومنذ العام 2019، تشهد تركيا معدلات تضخم من رقمين بلغت 32,37% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، مقارنة بـ 30,9% في آذار/مارس.

وقال حاكم المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان “نتوقع أن يبلغ التضخم 26% بنهاية العام 2026”.

كما توقع المصرف انخفاض أسعار الاستهلاك إلى 15% بنهاية العام 2027، ثم إلى 9% فقط في 2028.

وأكد كاراهان أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/فبراير، والأزمة التي تلتها، رفعت أسعار الطاقة، وبالتالي تكاليف النقل.

وأضاف “ستستمر هذه الآثار على المدى القصير”، مشيرا إلى أن المركزي ما زال مصمّما حاليا على خفض التضخم إلى ما دون 10%.

ويشكك اقتصاديون مستقلون من مجموعة البحث حول التضخم (إيناغ) بأرقام التضخم الرسمية في تركيا مقدّرين أن ارتفاع أسعار الاستهلاك بلغ 55,38% في نيسان/أبريل على أساس سنوي.

فو/س ح/ع ش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية