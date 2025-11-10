المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025

القاهرة (رويترز) – أدلى المصريون بأصواتهم يوم الاثنين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.

وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم في هذه المرحلة بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم يومي الجمعة والسبت.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى نحو 35 مليونا.

وحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المصريين على المشاركة في الانتخابات بعدما أدلى بصوته صباحا في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وقال “بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان”.

تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس آب وبلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.

ويخضع التصويت في الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف القضائي الكامل.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحفي في وقت سابق من يوم‭ ‬الاثنين “مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر”.

وأضاف “الكثافات المتواجدة في بعض المحافظات يتم التغلب عليها بتنظيمها”.

تشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد وبني سويف والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والبحيرة.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر تشرين الثاني في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير علي خفاجي)