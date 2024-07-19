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المصور الصحافي في فرانس برس سعيد الخطيب يتسلم جائزة عريقة في إسبانيا

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تسلم المصور الصحافي في وكالة فرانس برس سعيد الخطيب جائزة منيغوتيه العريقة في مدريد بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيثيا مكافأة على صورة التقطها في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكافأت صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية منظمة هذه الجائزة الصحافية العريقة، الخطيب على صورة التقطها في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد أقل من أسبوع على هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل تظهر أطفالا ينظرون من نافذة سيارة تمر بين أنقاض مبنى دمرته ضربة إسرائيلية في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة.

وتعتبر  جائزة مينغوتيه التي تمنحها لجنة تحكيم مؤلفة من صحافيين إسبان، من أعرق الجوائز في إسبانيا ونادرا ما تمنح إلى شخص غير ناطق بالإسبانية. وتكافئ سنويا صورة أو رسما صحافيا أو رسما كاريكاتوريا.

وعند إعلان اسماء الفائزين في أيار/مايو 2024 قالت الصحيفة “الصور الأخيرة التي نشرها (سعيد) الخطيب تجسد معاناة المدنيين (..) تختزل صوره الصعوبات التي يواجهها الأكثر ضعفا في هذا النزاع”.

وخلال الأمسية تسلمت مراسلة التلفزيون الإسباني العام روسا ماريا كالاف جائزة لوكا دي تينا التي تكافئ مسيرة مهنية، فيما تلقى المخرج رودريغو كورتيس جائزة ماريانو دي كافيا لمقال نشرته صحيفة “أ بي ثي”.

بور-مدم/غ ر/غد

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