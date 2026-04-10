المضيق مغلق وقتال في لبنان قبل يوم من محادثات أمريكا وإيران

دبي/بيروت/القدس/إسلام اباد 10 أبريل نيسان (رويترز) – ظل مضيق هرمز مغلقا اليوم الجمعة وتبادلت إسرائيل إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية، وهو ما وصفته كل من الولايات المتحدة وإيران بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بينهما قبل يوم من أول محادثات سلام بين البلدين منذ اندلاع الحرب.

وأدى وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ يومين إلى توقف حملة الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران. لكنه لم يفعل شيئا حتى الآن لإنهاء الإغلاق المفروض على المضيق، الذي تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية، أو لتهدئة حرب موازية تشنها إسرائيل على حزب الله حليف طهران في لبنان.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الليل أن إيران تقوم “بعمل سيئ للغاية” فيما يتعلق بالسماح بمرور النفط عبر المضيق. وأضاف “هذا ليس الاتفاق الذي بيننا!”

وفي منشور منفصل، قال إن النفط سيبدأ في التدفق مرة أخرى، دون أن يوضح كيف.

* إغلاق وسط إسلام اباد قبيل المحادثات

من جانبها، وصفت إيران الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان بأنها انتهاك لوقف إطلاق النار. وشنت القوات الإسرائيلية أكبر هجوم خلال الحرب بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص في لبنان في غارات مفاجئة على مناطق مكتظة بالسكان.

وتقول إيران إن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، وهو موقف أيدته في البداية باكستان، التي توسطت في التوصل إلى الاتفاق. وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لا يشمل لبنان. لكن في تحول أمس الخميس، قالت إسرائيل إنها ستجري محادثات منفصلة مع الحكومة اللبنانية بهدف إنهاء الحرب هناك ونزع سلاح حزب الله.

ويبدو من المستبعد أن تؤدي الاتهامات المتبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار إلى إفشال أول محادثات سلام مقررة بين واشنطن وطهران، والتي تبدأ في العاصمة الباكستانية إسلام اباد اعتبارا من غد السبت.

وتم فرض إغلاق تام على وسط إسلام اباد بمناسبة عطلة عامة تم الإعلان عنها على عجل، مع إقامة طوق أمني حول “منطقة حمراء” تمتد ثلاثة كيلومترات حول فندق فاخر حيث صدرت أوامر لجميع النزلاء بالمغادرة لإفساح المجال للوفدين.

والتزم المسؤولون الباكستانيون الصمت بشأن التوقيت الدقيق لوصول الوفد الإيراني الذي سيقوده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وقال مصدر مشارك في المحادثات إن سلاح الجو الباكستاني سيرافق طائرة الوفد الإيراني.

ومن المقرر أن يصل الوفد الأمريكي، بقيادة نائب الرئيس جيه.دي فانس، في الوقت المناسب لبدء المحادثات غدا السبت.

* بيانات التضخم الأمريكية ستظهر التأثير المبكر للحرب

أدى وقف إطلاق النار إلى توقع استئناف تدفق النفط من الشرق الأوسط، وكبح أسعار النفط الخام القياسي على أساس التسليم بعد شهر. لكن أسعار التسليم الفوري الحالية لم تنخفض بعد، وتدفع بعض المصافي في أوروبا وآسيا أسعارا قياسية تقترب من 150 دولارا للبرميل.

من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس آذار اليوم الجمعة، وهي أول إحصاءات أمريكية رسمية تظهر التأثير المبكر للحرب على التضخم.

وفي الساعات الأربع والعشرين الأولى من وقف إطلاق النار، لم تعبر المضيق سوى ناقلة واحدة للمنتجات النفطية وخمس ناقلات للبضائع الجافة. وكان يمر عبر المضيق قبل الحرب ما يصل إلى 140 سفينة يوميا.

وعلى الرغم من إعلان ترامب النصر، فإن الحرب لم تحقق الأهداف التي حددها في البداية وهي حرمان إيران من القدرة على قصف جيرانها، وتفكيك برنامجها النووي، وتسهيل إقدام شعبها على إسقاط حكومته.

ولا تزال إيران تمتلك صواريخ وطائرات مسيرة قادرة على مهاجمة جيرانها ومخزونا يزيد على 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بالقرب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة. وصمد حكامها من رجال الدين، الذين واجهوا انتفاضة شعبية قبل أشهر، في وجه الهجوم دون أي مؤشرات على أي تحرك معارض منظم.

ويشمل جدول الأعمال الإيراني في المحادثات الآن مطالب بتنازلات جديدة كبيرة، مثل إلغاء العقوبات التي شلت اقتصاد البلاد لسنوات، والاعتراف بسلطتها على المضيق، حيث تهدف إلى تحصيل رسوم عبور والتحكم في دخوله، مما سيشكل تحولا كبيرا في القوة بالمنطقة.

وفي بيان يظهر التحدي، قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أمس الخميس إن إيران ستطالب بتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

وأضاف “لن نترك بالتأكيد المجرمين المعتدين الذين هاجموا بلدنا دون عقاب”.

ولم يظهر الزعيم الأعلى علنا منذ توليه المنصب خلفا لوالده الذي قتل في اليوم الأول من الحرب.

* هجمات جديدة على لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس إنه أصدر تعليمات ببدء محادثات سلام مع لبنان في أقرب وقت ممكن، في تحول ملحوظ أن رفض دعوات لبنانية لإجراء محادثات مباشرة الشهر الماضي.

وأضاف “ستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان”.

وتوغلت إسرائيل في لبنان الشهر الماضي مستهدفة حزب الله بعد أن أطلق صواريخ عليها دعما لإيران. وأجبر الغزو الإسرائيلي حوالي خمس سكان لبنان على مغادرة منازلهم، مع سعي القوات إلى احتلال كامل المنطقة الجنوبية من البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الجمعة إنه قصف 10 منصات إطلاق في لبنان أطلقت صواريخ نحو شمال إسرائيل مساء أمس، وإن جماعة حزب الله أطلقت صاروخا على إسرائيل ما أدى لانطلاق صفارات الإنذار.

وقال حزب الله إنه استهدف بنية تحتية عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا الشمالية. وكانت الجماعة المسلحة قد أشارت في البداية إلى أنها ستوقف هجماتها تماشيا مع وقف إطلاق النار، لكنها قالت إنها ستستأنف القتال بعد الغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء.

وقال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن لبنان أمضى اليوم في الضغط من أجل وقف إطلاق نار مؤقت لإتاحة المجال أمام محادثات أوسع مع إسرائيل، واصفا هذه الجهود بأنها “مسار منفصل ولكنه يتبع النموذج ذاته” للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستضيف اجتماع الأسبوع المقبل “لمناقشة المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار”.

( إعداد رحاب علاء ودعاء محمد للنشرة العربية)