المطر يعرقل البحث عن مفقودين بعد الفيضانات المدمّرة في أفغانستان

afp_tickers

المشاركة

4دقائق

تعرقل الأمطار الثلاثاء عمليات البحث عن جثث حوالى 100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بعدما اجتاحت فيضانات منطقة نائية في شمال شرق أفغانستان الإثنين.

وبعد الظهر، أصدرت السلطات تحذيرا جديدا من خطر فيضانات مفاجئة جديدة في ولاية نورستان الجبلية حيث لقي 23 شخصا حتفهم الإثنين.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس صوت طلقات تحذيرية أُطلقت من قمم الجبال لتحذير سكان بارو عاصمة الولاية الواقعة في الوادي، من ارتفاع جديد في منسوب مياه النهر الذي يحمل الاسم نفسه.

وتضرّرت المدينة بشدة، حيث جرفت المياه العديد من المتاجر والمباني في وسطها، وفقا لمراسل فرانس برس، وبالقرب من الجسر المركزي الذي يمتد فوق النهر.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الأفغاني جمعة خان نايل لفرانس برس، إنّ “أحدا في المنطقة لم يتخيّل أن يرتفع منسوب المياه إلى هذا الحد”.

في الأثناء، تواصل فرق الهلال الأحمر البحث بين أكوام الطين والصخور والمباني المنهارة عن جثث ضحايا، يساعدها في ذلك السكان المحليون بالمجارف أو يأيديهم.

وتمكّن المسعفون من انتشال بعض الجثث، بينها جثة رئيس بلدية المدينة سيد أحمد أرحابي، بحسب ما أفاد نائب المتحدث باسم حكومة طالبان حمدالله فطرت وكالة فرانس برس.

– “مصدومون” –

وقال فريد غول زاهير (34 عاما)، وهو صيدلاني أُصيب أثناء محاولته الفرار إلى أعلى الجبل، إنّه لم يشهد قط “مثل هذا الفيضان الخطير”.

وأضاف لفرانس برس “عندما استدرت، كانت المدينة قد دُمرت”، موضحا أنه خسر صيدليته، “جنى عمره”.

وأكد أنّ “الجميع مصدومون ولم يناموا طوال الليل”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية نشر الجيش في المنطقة لدعم جهود الإغاثة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر لفرانس برس “في الوقت الحالي، وبشكل عاجل، نقوم بتوفير بعض الطعام والماء”.

وأضاف جمعة خان نايل أنّ عائلات عدة باتت بدون مأوى، مشيرا إلى الحاجة إلى خيام لإيوائها على المدى القصير، ثم مساعدتها حتى تتمكّن من إعادة بناء منازلها.

من جانبه، أفاد حاكم نورستان زين العابدين عابد بأنّ “المساعدات في طريقها” إلى البلدة، مشيرا إلى أنّ “فريقا أرسله رئيس الوزراء سيصل ومعه مواد غذائية ومساعدات مالية”.

يأتي ذلك فيما تستعد الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في أفغانستان لتقييم الأضرار، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أولغا تشيريفكو وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأفغانستان، إحدى أفقر دول العالم، معرّضة بشكل كبير لتداعيات تغير المناخ الذي يقول الخبراء إنه يجعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترا.

وقال مطيع الحق خالص مدير الوكالة الأفغانية لحماية البيئة (GEPA) في مطلع تموز/يوليو، إنّ “الموارد المائية تأثرت، مع ذوبان الأنهر الجليدية وازدياد الفيضانات”، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر “يساهم في الأزمة الإنسانية التي تعانيها البلاد”.

وأثّرت الفيضانات والأمطار على باكستان المجاورة، حيث لقي 12 شخصا مصرعهم، وفقا لهيئة إدارة الكوارث في ولاية خيبر بختونخوا.

وقضى أكثر من 200 شخص في الفيضانات والأمطار التي ضربت أفغانستان وباكستان بين آذار/مارس ونيسان/أبريل.

سترس-قب/ناش/ب ق