المعارضة الإسرائيلية: سندعم نتنياهو إذا وقع على اتفاق لوقف إطلاق النار

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القدس (رويترز) – قال يائير لابيد زعيم أكبر حزب معارض في إسرائيل يوم الاثنين إنه سيدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البرلمان كي يبقى في منصبه إذا استقال أعضاء ائتلافه الحاكم بسبب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعطى نتنياهو موافقته لمسؤوليه على استئناف التفاوض بشأن اتفاق محتمل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال بعض الأعضاء، المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف، في ائتلاف نتنياهو إنهم سينسحبون إذا انتهت الحرب في غزة قبل القضاء على حماس وتحرير الرهائن، وهو أمر قد يؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال لابيد زعيم حزب ‭‭‭‬‬هناك مستقبل في اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية “ثمة اتفاق مطروح بشأن الرهائن… وليس صحيحا أن نتنياهو عليه أن يختار ما بين إبرام مثل هذا الاتفاق أو البقاء في منصبه كرئيس للوزراء”.

وأضاف “دعوه ينجز الاتفاق… لقد وعدته بأنني سأسانده، وسأفي بذلك الوعد” مشيرا إلى افتراضية انسحاب شركاء نتنياهو من الائتلاف.

وتابع قائلا إن هذا القرار كان صعبا عليه نظرا لموقفه المعارض لنتنياهو لكن “الأولوية القصوى هي إعادة الرهائن إلى ديارهم”.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان الإسرائيلي، فإن الحزبين اليمينيين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو، اللذين يعارضان بشدة اتفاق وقف إطلاق النار، لديهما 13 مقعدا في البرلمان فيما يشغل حزب لابيد 24 مقعدا.