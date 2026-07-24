المعارضة التركية تسعى لإعادة تنظيم صفوفها في حزب جديد

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أنقرة 24 يوليو تموز (رويترز) – تقدم الزعيم المعارض التركي أوزجور أوزال و91 نائبا منشقا اليوم الجمعة بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد، سعيا إلى إعادة تنظيم صفوفهم لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن واجه حزبهم السابق حملة قمع قانونية غير مسبوقة.

وتقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية لتأسيس ما أطلقوا عليه “الحزب الجديد” احتجاجا على حكم قضائي صدر في مايو أيار وألغى مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وجرد أوزال من منصبه رئيسا للحزب.

ومن المتوقع أن يصبح الحزب الجديد ثاني أكبر حزب بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، الذي يسيطر على 277 مقعدا من أصل 600 مقعد في البرلمان، لكن سيكون أصغر مقارنة بالعدد الإجمالي السابق لأعضاء حزب الشعب الجمهوري في البرلمان الذي كان 135 نائبا.

ولا يزال 44 نائبا في حزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم بعض مؤيدي أوزال وآخرون يدعمون كمال كليتشدار أوغلو، وهو شخصية مثيرة للجدل ورئيس الحزب السابق الذي أعادته المحكمة إلى رئاسة الحزب.

ورغم أنه من المتوقع أن يجذب الحزب الجديد معظم ناخبي حزب الشعب الجمهوري ويشكل تحديا جديدا لأردوغان، فإن الانقسام الأوسع نطاقا في صفوف المعارضة قد يعزز فرص الرئيس في تمديد حكمه المستمر منذ 23 عاما.

وقال مراد أمير، النائب عن أنقرة، للصحفيين بعد أن قدم هو وآخرون الطلب “سيكون اليوم علامة فارقة في تاريخ تركيا السياسي. نحن نترك وراءنا حزبا محتلا”.

واستقال أوزال و91 نائبا هذا الأسبوع من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

ووصفت المعارضة وبعض المنظمات الحقوقية حملة القمع، التي أدت إلى سجن مئات المسؤولين والأعضاء المنتخبين في حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2024، بأنها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)