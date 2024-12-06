المعارضة السورية تسعى لإظهار قدراتها في الحكم من خلال إدارة حلب

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من كرم المصري ومايا الجبيلي

حلب (رويترز) – بعد أسبوع من سيطرة قوات المعارضة على ثاني أكبر مدينة في سوريا، في تقدم مفاجئ في عمق الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى حلب ببطء.

وتم رفع حظر التجول الليلي وعاد الخبز إلى أرفف المخابز. وعاد رجال شرطة المرور إلى تنظيم حركة السيارات عند التقاطعات، وتحسنت تغطية الإنترنت مع توسع نطاق شبكة الاتصالات المرتبطة بالمعارضة، وفقا لما ذكره ستة من السكان وأظهرته صور التقطتها رويترز.

ويرى محللون أن هذه الخطوات جزء من مساعي يبذلها تحالف لقوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ليظهر للسوريين وللغرب أنه بديل عملي للرئيس بشار الأسد.

وكانت هيئة تحرير الشام في السابق فرعا لتنظيم القاعدة يعرف باسم جبهة النصرة.

ولا تزال الجماعة الإسلامية، بقيادة أبو محمد الجولاني، مصنفة جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وتركيا والأمم المتحدة. وأمضت سنوات في محاولة تحسين صورتها.

وقال محمد خليل (52 عاما) وهو صاحب شركة سياحة “توقعنا أن يكون الوضع سيئا للغاية لكن الشباب تعاملوا مع المدينة بشكل جيد للغاية” في إشارة إلى مقاتلي المعارضة. وأضاف أن إمدادات المياه تشهد انقطاعا رغم عودة بعض الخدمات.

وتتمتع المعارضة ببعض الخبرة في إدارة الشؤون المدنية.

وانفصلت هيئة تحرير الشام عن تنظيم القاعدة عام 2016 وتقول إنها لا تشكل تهديدا للغرب. وتسيطر بالفعل على مساحات شاسعة من محافظة إدلب المجاورة حيث أسست إدارة مدنية تابعة لها تسمى حكومة الإنقاذ تدير شؤون ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص خلال معظم فترة السنوات الخمس الماضية.

وهناك، انتخبت حكومات وجعلت الليرة التركية عملة يمكن تداولها بل وأنشأت شبكة للهاتف المحمول تسمى “سيريافون”، التي امتدت خدماتها الآن إلى حلب. وتقول منظمة (مجموعة حل الأزمات الدولية) للأبحاث إن هيئة تحرير الشام تجنبت أيضا التفسيرات الأكثر تشددا للشريعة الإسلامية.

لكن تحديات جديدة تتكشف مع تقدم المعارضة في حلب حيث كانت قوات الحكومة السورية قد طردت تحالفا سابقا للمعارضة من مناطق سيطرت عليها بعد سنوات شهدت حصارا وقصفا مدعوما من روسيا. وهو ما ترك ندوبا عميقة في المدينة القديمة، أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويعيش في المدينة والمحافظة التي تحمل الاسم نفسه أقليات تمتد جذورها في المنطقة تشمل المسيحيين السوريين والأرمن والأكراد والشيعة، وكانوا مثل العديد من المسلمين السوريين الآخرين يشعرون بمخاوف طوال فترة الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 عاما من أن يهدد الحكم الإسلامي نمط حياتهم.

وفي مسعى لطمأنة سكان حلب ومنهم الأقليات والصحفيون والموظفون الحكوميون، نشرت هيئة تحرير الشام بيانات عبر رسائل نصية تقول فيها إن سيطرتها على المدينة لن تهدد أمنهم. كما تعهدت بمواصلة تشغيل الخدمات الأساسية.

وحتى الآن، بقي المسيحيون إلى حد كبير في المدينة وأقاموا قداسا يوم الأحد الماضي بحضور عناصر من المعارضة.

وعلى النقيض من إدلب، حيث أسست المعارضة حكمها بالفعل في معظم أنحاء المحافظة بعدما تولت حكومة الإنقاذ إدارتها، تتوسع المعارضة الآن في معاقل الحكومة في تقدم سريع إذ تجاوز مقاتلوها حلب لمسافة 130 كيلومترا أخرى جنوبا ووصلوا إلى مدينة حماة، وربما أبعد من ذلك.

وقال نوار شعبان المحلل في مركز هرمون في إسطنبول “التحديات هائلة وهيئة تحرير الشام تعرف ذلك”، مشيرا إلى العدد المتزايد من السكان الذي تتحمل المعارضة مسؤولية إدارة شؤونه وتوفير خدمات فعالة له.

* حكم انتقالي