المعارضة السورية تطيح بالأسد وروسيا تقول إنه غادر البلاد

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من سليمان الخالدي وتيمور أزهري

عمان/بيروت/القاهرة (رويترز) – أعلنت المعارضة السورية المسلحة الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على دمشق يوم الأحد، مجبرة إياه على الفرار من سوريا ومنهية حكم أسرته للبلاد بقبضة من حديد الذي دام نحو 50 عاما بعد حرب أهلية استمرت ما يربو على 13 عاما في لحظة مزلزلة للشرق الأوسط.

كما وجهت المعارضة بذلك ضربة قوية لنفوذ روسيا وإيران في المنطقة، وهما الحليفان الرئيسيان اللذان قدما الدعم للأسد خلال أوقات فاصلة في الحرب الأهلية.

وأعلنت قوات من المعارضة دخولها العاصمة دون وجود أي مؤشر على انتشار الجيش. وذكر شهود أن الآلاف من السوريين في سيارات وعلى الأقدام تجمعوا في ساحة رئيسية في دمشق وهتفوا للحرية، بعد سقوط حكم أسرة الأسد الذي استمر نحو خمسين عاما.

وشوهد الناس يسيرون داخل قصر الروضة الرئاسي، بينما كان آخرون يخرجون حاملين الأثاث من الداخل. وقال مقاتلو المعارضة إنه تم إطلاق سراح الآلاف ممن كانت تحتجزهم الحكومة السورية في سجن كبير على مشارف دمشق.

وقالت قوات من المعارضة المسلحة “نزف إلى الشعب السوري نبأ تحرير أسرانا وفك قيودهم، وإعلان نهاية حقبة الظلم في سجن صيدنايا”. وصيدنايا سجن عسكري كبير على مشارف دمشق حيث كانت الحكومة السورية تحتجز الآلاف.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مسلحين مجهولين اقتحموا سفارة طهران في العاصمة السورية يوم الأحد بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وسقوط الأسد.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز يوم الأحد إن جماعة حزب الله سحبت كل قواتها من سوريا يوم السبت لدى اقتراب قوات من المعارضة السورية المسلحة من العاصمة السورية دمشق.

وذكر أحد المصدرين أن قوات “الإشراف” التي أرسلتها الجماعة إلى سوريا خلال ليلة الخميس إلى الجمعة ذهبت لتشرف على ذلك الانسحاب.

وقال ضابط سوري اطلع على أحدث التطورات لرويترز إن قيادة الجيش أبلغت الضباط بأن حكم الأسد انتهى.

لكن الجيش السوري قال في وقت لاحق إن قواته تواصل عملياتها العسكرية ضد “تجمعات الإرهاب” في أرياف حماة وحمص ودرعا.

وورد في بيان الجيش “جيشنا يواصل تنفيذ عملياته النوعية ضد تجمعات الإرهاب بوتائر عالية على اتجاه أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي… تشدد القيادة العامة على أهمية الوعي لحجم المخطط المرسوم ضد وطنا الحبيب”.

وفي وقت سابق، قال ضابطان كبيران في الجيش السوري لرويترز إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

ولا يزال مكان وجود الأسد حاليا مجهولا، وكذلك مكان وجود زوجته أسماء وابنائهما. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأسد ترك منصبه وغادر البلاد بعد أن أصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا.

وقال ائتلاف المعارضة السورية يوم الأحد إنه سيواصل العمل من أجل “إتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة”.

وأضاف في بيان “انتقلت الثورة السورية العظيمة من مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا بناء سويا يليق بتضحيات شعبها”.

وقال رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي إنه مستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة وللتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية يوم الأحد أن سوريا يجب أن تشهد انتخابات حرة للسماح للشعب باختيار قيادته.

لكن ذلك سيتطلب انتقالا سلسا في بلد يتسم فيه المشهد بالتعقيد وبتضارب المصالح بوجود جماعات إسلامية وجماعات لها صلات بالولايات المتحدة وأخرى بتركيا وغيرها بروسيا.

وأشار الجلالي إلى أن تواصلا جرى مع أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام لبحث إدارة الفترة الانتقالية الراهنة، وهو ما يمثل تطورا ملحوظا في الجهود الرامية إلى تشكيل المستقبل السياسي لسوريا.

وجاء الانهيار المفاجئ لنظام الأسد بعد تغير جذري في موازين القوى بالشرق الأوسط إثر مقتل العديد من قادة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران خلال الشهرين المنصرمين في ضربات إسرائيلية على لبنان. وكانت الجماعة أحد ركائز الأسد في أرض المعركة خلال الحرب الأهلية.

والطريق أمام الحكم الجديد في سوريا معقد جدا في ظل وجود عدد من الجماعات التي تسعى إلى تحقيق أهداف متضاربة.

وقال مصدر أمني تركي إن القوات السورية المدعومة من تركيا سيطرت على نحو 80 بالمئة من منطقة منبج بشمال سوريا وتقترب من النصر على القوات الكردية هناك.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الأحد أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن في الدوحة يوم السبت حول الإجراءات الممكنة لتحقيق استقرار الوضع في سوريا.

وتدخلت روسيا، الحليف القديم لسوريا، في عام 2015 لدعم دمشق خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011 لكنها تصب تركيزها حاليا على حرب أوكرانيا وأصبحت قدرتها على التأثير على الوضع الميداني في سوريا محدودة بشكل كبير رغم إبقائها على وجود منشأتين عسكريتين روسيتين في سوريا.