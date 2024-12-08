المعارضة السورية تطيح بالأسد ومهمة شاقة تنتظرها

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من سليمان الخالدي وتيمور أزهري

عمان/بيروت/القاهرة (رويترز) – أعلنت المعارضة السورية المسلحة الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على دمشق يوم الأحد، مجبرة إياه على الفرار من سوريا ومنهية حكم أسرته الاستبدادي الذي دام عقودا بعد حرب أهلية استمرت ما يربو على 13 عاما.

وفي لحظة مزلزلة للشرق الأوسط، وجه المعارضون الإسلاميون أيضا ضربة قوية لنفوذ روسيا وإيران في المنطقة، وهما الحليفان الرئيسيان اللذان قدما الدعم للأسد خلال أوقات فاصلة في الحرب الأهلية قبل أن تشغلهما أزمات في الآونة الأخيرة.

وأعلنت قوات من المعارضة دخولها العاصمة دون وجود أي مؤشر على انتشار الجيش. وذكر شهود أن الآلاف من السوريين في سيارات وعلى الأقدام تجمعوا في ساحة رئيسية في دمشق وهتفوا للحرية، بعد سقوط حكم أسرة الأسد الذي استمر نحو خمسين عاما.

وشوهد الناس يسيرون داخل قصر الروضة الرئاسي، بينما كان آخرون يخرجون حاملين الأثاث من الداخل. وقال مقاتلو المعارضة إنه تم إطلاق سراح سجناء من سجن كبير على مشارف دمشق حيث كانت الحكومة السورية تحتجز الآلاف.

وقالت قوات من المعارضة المسلحة “نزف إلى الشعب السوري نبأ تحرير أسرانا وفك قيودهم، وإعلان نهاية حقبة الظلم في سجن صيدنايا”.

وقال أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام إنه “لا مكان للتراجع ونحن مصممون على استكمال الطريق الذي بدأناه منذ 2011″، خلال انتفاضات الربيع العربي.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون السوري الرسمي بعد سيطرة مقاتلي الجماعة على دمشق “المستقبل لنا”.

وفاجأت وتيرة الأحداث المتسارعة في سوريا العواصم العربية وأثارت مخاوف من موجة جديدة من الاضطرابات في منطقة تشهد بالفعل اضطرابا منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سقوط الأسد نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لإيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس “سقطت الدولة الوحشية”، مشيدا بالشعب السوري.