المعارضة السورية تقاتل من أجل السيطرة على حمص وتتقدم صوب دمشق

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من سليمان الخالدي وتيمور أزهري

عمان/بيروت (رويترز) – اشتبك مقاتلو المعارضة السورية مع قوات الحكومة من أجل السيطرة على مدينة حمص يوم السبت وتقدموا صوب العاصمة دمشق مع انهيار الخطوط الأمامية في أرجاء سوريا مما يمثل خطرا على حكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 24 عاما.

واجتاح مقاتلو المعارضة حلب قبل أسبوع لتنهار بعدها الدفاعات الحكومية في أنحاء البلاد بسرعة مذهلة إذ استولى المقاتلون على سلسلة من المدن الكبرى وانتفضوا في أماكن بدا أن المعارضة انتهت فيها منذ فترة طويلة.

ومن شأن السيطرة على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية والعاصمة دمشق أن تمثل خطرا وجوديا على حكم أسرة الأسد المستمر منذ خمسة عقود، ونفوذ إيران هناك.

وقالت مصادر بالجيش السوري وبالمعارضة وأحد السكان إن قوات المعارضة تجاوزت الدفاعات الحكومية في شمال وشرق حمص.

وقال أحد قادة المعارضة إن المقاتلين سيطروا على معسكر للجيش وقرى حول المدينة.

ونفى التلفزيون الرسمي دخول مقاتلي المعارضة إلى حمص، لكنه قال إنهم موجودون على مشارف المدينة وإن قوات الجيش السوري تقصفهم بالمدفعية وبالطائرات المسيرة.

وقال مقاتلو المعارضة إنهم سيطروا على الجنوب الغربي بأكمله تقريبا خلال يوم واحد قبل أن يتقدموا لمسافة 30 كيلومترا من دمشق مع تراجع القوات الحكومية.

وفي مؤشر على احتمال حدوث انتفاضة في دمشق، خرج متظاهرون إلى الشوارع في عدة ضواحي في العاصمة ومزقوا ملصقات للأسد وهدموا تمثالا لوالده الرئيس السابق حافظ الأسد دون أن يشتبك معهم الجيش أو الشرطة.

وقال سكان إن بعض الجنود ارتدوا ملابس مدنية وانضموا للاحتجاجات.

لكن الوكالة العربية السورية للأنباء ذكرت أن الأسد لا يزال في دمشق، فيما قال الجيش إنه يعزز قواته في محيط العاصمة والمناطق الجنوبية.

وفاجأت وتيرة الأحداث العواصم العربية وأثارت مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة.

واندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 على شكل انتفاضة ضد حكم الأسد واجتذبت إليها قوى خارجية كبرى وأتاحت المجال لمتشددين إسلاميين للتخطيط لهجمات في أنحاء العالم وتسببت في نزوح ملايين اللاجئين السوريين إلى دول مجاورة.

اعتمد الأسد لفترة طويلة على حلفائه لإخضاع المعارضة المسلحة، إذ شنت طائرات حربية روسية غارات جوية بينما أرسلت إيران قوات حليفة، منها مقاتلون تابعون لجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل عراقية، لدعم الجيش السوري واقتحام معاقل المعارضة.

غير أن روسيا بدأت تركز على حربها في أوكرانيا منذ عام 2022 بينما تكبد حزب الله خسائر كبيرة خلال الحرب العنيفة مع إسرائيل، ما حد بشكل كبير من قدرته وقدرة إيران على دعم الأسد.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنخرط في الصراع السوري.

* روسيا وإيران وتركيا

قال وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا إنهم اجتمعوا يوم السبت واتفقوا على أهمية المحافظة على وحدة الأراضي السورية واستئناف العملية السياسية.

لكن لم يكن هناك ما يشير إلى اتفاقهم على أي خطوات ملموسة، لا سيما مع تغير الوضع داخل سوريا على مدار الساعة.

ولدى روسيا قاعدة بحرية وأخرى جوية في سوريا، وهما تلعبان دورا مهما لدعم الأسد وأيضا لتعزيز قدرة موسكو على فرض نفوذها في البحر المتوسط ​​وأفريقيا.

وتشن موسكو ضربات جوية مكثفة دعما للقوات الحكومية، لكن لم يتضح ما إذا كان بإمكانها تكثيف هذه الحملة.

وقالت إيران إنها ستدرس إرسال قوات إلى سوريا، لكن أي مساعدات إضافية آنية ستعتمد على الأرجح على حزب الله والفصائل العراقية.

وقال مسؤولون غربيون إن حزب الله أرسل بعض “القوات المشرفة” إلى حمص يوم الجمعة لكن أي انتشار كبير سيعرضها لضربات جوية إسرائيلية.

ورفعت فصائل مسلحة عراقية مدعومة من إيران درجة الاستعداد القصوى مع وجود آلاف المقاتلين جاهزين للانتشار في سوريا، ويتجمع كثيرون منهم بالقرب من الحدود.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الجمعة إن العراق لا يسعى للتدخل العسكري في سوريا.

وحذرت بريطانيا الأسد من أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية هو خط أحمر وسيقابل “بإجراء مناسب”.

* معركة حمص

قال أحد سكان حمص إنه رأى قوات من المعارضة تتجاوز قاعدة جوية للجيش السوري في شمال المدينة كانت تعتبر منطقة دفاع رئيسية. وأضاف الساكن في وقت لاحق أن دوي قتال سُمع في ضواحي المدينة.

وقالت شخصية معارضة على اتصال بقيادة قوات المعارضة ومصدر بالجيش السوري إن المقاتلين دخلوا المدينة.

ومن شأن السيطرة على حمص، وهي مفترق طرق رئيسي بين العاصمة والبحر المتوسط، عزل دمشق عن المعقل الساحلي للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد وعن قاعدة بحرية وأخرى جوية لحلفائه الروس هناك.

وفي الجنوب، قد يؤدي الانهيار السريع للقوات الحكومية إلى شن هجوم منسق على العاصمة، مقر الحكومة السورية، حيث قال سكان إن الكهرباء انقطعت يوم السبت.

وقال أحد أفراد الجيش السوري إن القوات انسحبت حتى بلدة سعسع على بعد 30 كيلومترا من دمشق لإعادة تنظيم صفوفها.

وتقع مدينة جرمانا، حيث أسقط المتظاهرون تمثالا لحافظ الأسد، في الضواحي الجنوبية لدمشق. وقال سكان إن جنودا فروا من الخدمة في داريا، المعقل السابق للمعارضة، وفي المزة قرب قاعدة جوية رئيسية.

وقالت هيئة تحرير الشام، وهي جماعة المعارضة الرئيسية، إن من واجبها حماية المؤسسات الحكومية والدولية ومكاتب الأمم المتحدة في سوريا.

وفي مؤشر على انهيار القوات الحكومية في الشرق، قال رئيس بلدية مدينة القائم العراقية إن نحو ألفي جندي سوري عبروا الحدود إلى العراق بحثا عن ملاذ.

وكان مقاتلون أكراد سوريون قد سيطروا يوم الجمعة على دير الزور، مما يهدد اتصال الحكومة السورية البري بحلفائها في العراق.