المعارضة السورية تقاتل من أجل حمص ومسؤولون يتوقعون الإطاحة بالأسد خلال أيام

reuters_tickers

4دقائق

من سليمان الخالدي وتيمور أزهري

عمان/بيروت (رويترز) – اشتبك مقاتلو المعارضة السورية مع قوات الحكومة من أجل السيطرة على مدينة حمص يوم السبت وتقدموا صوب العاصمة دمشق، في هجوم خاطف دفع مسؤولين أمريكيين وغربيين إلى توقع الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد خلال أيام.

واجتاح مقاتلو المعارضة حلب قبل أسبوع لتنهار بعدها الدفاعات الحكومية في أنحاء البلاد بسرعة مذهلة إذ استولى المقاتلون على سلسلة من المدن الكبرى وانتفضوا في أماكن بدا أن المعارضة انتهت فيها منذ فترة طويلة.

وتشكل سيطرة المعارضة على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية والعاصمة دمشق خطرا وجوديا على حكم أسرة الأسد المستمر منذ خمسة عقود، وعلى نفوذ إيران هناك.

وقال مسؤولون لرويترز تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم إن تقدم مقاتلي المعارضة يشير إلى أن حكومة الأسد قد تكون على وشك الانهيار. وقال مسؤول أمريكي إن الحكومة قد تسقط خلال فترة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أيام بينما قال آخر إن الأسد قد يسقط في غضون أيام. واتفق مسؤول غربي مع التقييم الأخير.

وقالت مصادر بالجيش السوري وبالمعارضة وأحد السكان إن قوات المعارضة تجاوزت الدفاعات الحكومية في شمال وشرق حمص.

وقال أحد قادة المعارضة إن المقاتلين سيطروا على معسكر للجيش وقرى حول المدينة.

ونفى التلفزيون الرسمي دخول مقاتلي المعارضة إلى حمص، لكنه قال إنهم موجودون على مشارف المدينة وإن قوات الجيش السوري تقصفهم بالمدفعية وبالطائرات المسيرة.

وقال مقاتلو المعارضة إنهم سيطروا على الجنوب الغربي بأكمله تقريبا خلال يوم واحد قبل أن يتقدموا لمسافة 30 كيلومترا من دمشق مع تراجع القوات الحكومية.

وفي مؤشر على احتمال حدوث انتفاضة في دمشق، خرج متظاهرون إلى الشوارع في عدة ضواحي في العاصمة ومزقوا ملصقات للأسد وهدموا تمثالا لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد دون أن يشتبك معهم الجيش أو الشرطة.

وقال سكان إن بعض الجنود ارتدوا ملابس مدنية وانضموا للاحتجاجات.

لكن الوكالة العربية السورية للأنباء ذكرت أن الأسد لا يزال في دمشق، فيما قال الجيش إنه يعزز قواته في محيط العاصمة والمناطق الجنوبية.

وفاجأت وتيرة الأحداث العواصم العربية وأثارت مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة.

واندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 على شكل انتفاضة ضد حكم الأسد واجتذبت إليها قوى خارجية كبرى وأتاحت المجال لمتشددين إسلاميين للتخطيط لهجمات في أنحاء العالم وتسببت في نزوح ملايين اللاجئين السوريين إلى دول مجاورة.

اعتمد الأسد لفترة طويلة على حلفائه لإخضاع المعارضة المسلحة، إذ شنت طائرات حربية روسية غارات جوية بينما أرسلت إيران قوات حليفة، منها مقاتلون تابعون لجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل عراقية، لدعم الجيش السوري واقتحام معاقل المعارضة.

غير أن روسيا بدأت تركز على حربها في أوكرانيا منذ عام 2022 بينما تكبد حزب الله خسائر كبيرة خلال الحرب العنيفة مع إسرائيل، ما حد بشكل كبير من قدرته وقدرة إيران على دعم الأسد.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه يجب على الولايات ألا تنخرط في الصراع السوري.