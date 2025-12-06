المعارضة الفنزويلية ماتشادو ستحضر إلى أوسلو لتسلم نوبل للسلام (معهد نوبل لفرانس برس)

أكّدت المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي تعيش متخفّية أنها ستسافر إلى أوسلو لتسلّم جائزة نوبل للسلام التي نالتها، بحسب ما نقل عنها مدير معهد نوبل في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وكشف كريستيان بيرغ هاربفيكن السبت “تواصلت مع السيّدة ماتشادو مساء وأكّدت حضورها الحفل في أوسلو” الأربعاء.

وأضاف في رسالة موجّهة إلى وكالة فرانس برس “نظرا للظروف الأمنية، لا يمكننا أن نقدّم تفاصيل عن موعد أو طريقة مجيئها”.

وكانت مشاركة المعارضة الفنزويلية البالغة 58 عاما في حفل تسليم جائزة نوبل في 10 كانون الأول/ديسمبر في العاصمة النروجية موضع تساؤلات كثيرة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، كشف المدعي العام الفنزويلي في تصريحات لوكالة فرانس برس أن ماتشادو ستعتبر “فارة” إذا ما غادرت البلد لتسلّم الجائزة.

وقال هاربفيكن عبر أثير إذاعة “ان ار كاي” إن “لا شيء أكيد بنسبة 100 % في الحياة والأمر مؤكّد قدر المستطاع”.

ومنحت ماريا كورينا ماتشادو التي تعتنق مبادئ يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام في 10 تشرين الأول/أكتوبر تقديرا لنضالها من أجل الانتقال الديموقراطي في فنزويلا.

وهي حرمت من الترشّح للانتخابات الرئاسية في فنزويلا سنة 2024 التي أعلن فيها فوز الرئيس نيكولاس مادورو رغم تنديدات المعارضة.

ولم تعترف الولايات المتحدة ومعها قسم كبير من المجتمع الدولي بنتائج تلك الانتخابات.

وأهدت ماتشادو بعد منحها الجائزة هذا التكريم للرئيس الأميركي الذي يعتبر أنه أهل لنوبل للسلام أكثر من أيّ شخص آخر، وذلك تقديرا لمساهمته القيّمة في ضمان الانتقال الديموقراطي في بلدها وفقا لها.

وأطلقت إدارة ترامب عملية عسكرية في الكاريبي والمحيط الهادئ بهدف معلن هو وقف تهريب المخدرات، علما أنها تتهم الرئيس الفنزويلي بتزعم أحد الكارتلات.

ونفذت القوات الأميركية في الأشهر الأخيرة أكثر من 20 غارة استهدفت قوارب تشتبه في أنها تابعة لمهربين، ما أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل. ويعتبر نيكولاس مادورو أن نشر القوات الأميركية جزء من حملة عسكرية للإطاحة بحكومته والاستيلاء على احتياطيات بلاده النفطية الكبيرة.

