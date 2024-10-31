المعارضة تدعو إلى تظاهرات جديدة في جورجيا رفضا لانتخابات “مسروقة”

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دعت المعارضة المؤيدة لأوروبا في جورجيا الخميس، إلى تظاهرات جديدة للاحتجاج على نتائج الانتخابات التشريعية بعدما أكدت اللجنة الانتخابية فوز الحزب الحاكم فيها.

من جانبها أعلنت أوكرانيا أنها تدعم انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “في كل الظروف”.

ويرى معارضو حزب “الحلم الجورجي” الحاكم أنه يسعى إلى توجيه البلاد نحو موسكو، وإبعادها من هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي المُدرج في الدستور.

وقالت أحزاب معارضة عديدة في جورجيا خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس، إن لديها “أدلة جدية على حدوث تزوير (انتخابي) واسع النطاق”.

وكررت هذه الأحزاب دعوتها إلى إجراء انتخابات جديدة وتحقيق دولي في عمليات التزوير التي يُشتبه بحصولها.

ودعت الأحزاب المعارضة إلى تظاهرة الاثنين ستكشف خلالها عن “خطة عمل مفصّلة”.

وقالت إيلين خوتشتاريا من “التحالف من أجل التغيير” للصحافيين “من واجبنا المشترك أن نخرج إلى الشوارع ونستعيد السيطرة على مستقبل بلادنا”.

وفي وقت سابق الخميس، أكدت اللجنة الانتخابية فوز الحزب الحاكم في جورجيا في الانتخابات التشريعية بعد إعادة فرز جزء من الأصوات.

وأعلنت اللجنة الانتخابية لفرانس برس أن عملية إعادة فرز الأصوات لحوالى 12 % من مراكز الاقتراع و14 % من الأصوات “لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقا”.

وفاز حزب “الحلم الجورجي” الذي يتولى السلطة منذ العام 2012 على المعارضة في الانتخابات التشريعية.

ووفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية، حصل الحزب الحاكم على 53,9 % من الأصوات، مقابل 37,7 % للمعارضة.

– واشنطن وبروكسل تطالبان بتحقيقات –

تتهم المعارضة الحزب الحاكم ب”سرقة” الاقتراع والسعي إلى نسف انضمام هذه الجمهورية السوفياتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي، وتبني نهج استبدادي مؤيد لروسيا.

ووعد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه الذي يعتبر على العكس أن الانتخابات كانت “نزيهة وحرة وتنافسية ونظيفة تماما”، بأن يظل “التكامل الأوروبي الأولوية الرئيسية” لتبليسي، ودعا إلى استئناف المباحثات مع بروكسل.

بعد الإعلان في البداية عن فوز المعارضة المؤيدة لأوروبا استنادا إلى استطلاعات الرأي، رفضت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي الاعتراف بفوز الحلم الجورجي، ودانت نظام التزوير “المتطور” الذي يتبع “منهجية روسية”.

ووسط الأعلام الأوروبية والجورجية، تظاهر الآلاف الاثنين في تبليسي احتجاجا على اقتراع “مسروق”.

وأعلنت زورابيشفيلي التي استدعتها النيابة العامة في إطار تحقيق بدأ في هذا “التزوير المزعوم” للاقتراع، الأربعاء أن “لا نية لديها” لتلبية هذا الطلب.

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية توقيف شخصين يشتبه في قيامهما بحشو صندوق اقتراع. وفتحت النيابة 47 ملفا قضائيا لمخالفات مزعومة لقانون الانتخابات.

وترى المعارضة الجورجية أن هذه التحقيقات صورية وسخرت من “مكتب المدعي العام الذي تسيطر عليه روسيا”.

ورفض الكرملين الاتهامات بالتدخل في العملية الانتخابية في جورجيا.

وطلبت واشنطن وبروكسل اللتان أعربتا عن القلق من “المخالفات” إجراء تحقيقات.

وفي تقريرها السنوي حول عملية التوسع الذي نشر الأربعاء، حذّرت المفوضية الأوروبية من أنها “لن تكون قادرة على التوصية ببدء مفاوضات الانضمام” ما لم “تغير جورجيا مسارها”.

– “قمع وحشي” –

بعد إصدار قانون “النفوذ الأجنبي” في الربيع المستوحى من التشريع الروسي ويستخدمه الكرملين لتكميم المجتمع المدني والمعارضة، قامت بروكسل بتجميد عملية الانضمام احتجاجا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين جورجيين “لقمعهم الوحشي” للاحتجاجات التي أعقبت.

والقانون الذي يقيد حقوق مجتمع الميم سبب آخر للخلاف مع الاتحاد الأوروبي.

وكثف بعض زعماء الحلم الجورجي بينهم زعيمه بيدزينا إيفانيشفيلي النافذ والثري، من تصريحاته المعادية للغرب.

وأثناء الحملة الانتخابية قدم حزبه نفسه على أنه الوحيد القادر على حماية جورجيا من أن تلقى المصير نفسه كأوكرانيا، على خلفية العداء بين روسيا والغرب.

ولا تزال هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، والمطلة على البحر الأسود، متأثرة بالحرب الخاطفة عام 2008 مع الجيش الروسي.

وبعد هذه الحرب أقامت روسيا القوة التاريخية في المنطقة، قواعد عسكرية في المنطقتين الانفصاليتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، واعترفت باستقلالهما المعلن من جانب واحد.

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