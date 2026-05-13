المغرب: العثور على جثة جندية أمريكية مفقودة في كاب درعة

13 مايو أيار (رويترز) – قالت القوات المسلحة الملكية المغربية يوم الأربعاء إن فرق البحث، بالتنسيق مع القوات الأمريكية، عثرت على جثة جندية أمريكية كانت مفقودة منذ الثاني من مايو أيار في منطقة كاب درعة.

وأضافت في منشور على منصة إكس أنه تم انتشال جثة الجندية “على مستوى منحدر صخري بمنطقة كاب درعة”.

وكان مسؤولون أمريكيون ومغاربة قد أفادوا بفقد جنديين أمريكيين في أثناء المشاركة في مناورات “الأسد الأفريقي” العسكرية المشتركة، بالقرب من طانطان جنوب المغرب. وذكر الجيش الأمريكي يوم الأحد أنه تم انتشال جثة جندي بالقرب من منحدر صخري في كاب درعة.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)