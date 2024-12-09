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المغرب: نتمنى أن تجلب التطورات في سوريا الاستقرار والتنمية لها

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الرباط (رويترز) – قالت الحكومة المغربية يوم الإثنين إنها “تتابع عن قرب التطورات المتسارعة والمهمة التي تشهدها سوريا”.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في تصريح عن الأحداث في سوريا التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد “المملكة المغربية بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، كان موقفها واضحا دائما في الحفاظ على الوحدة الترابية وعلى السيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب السوري، وهذا موقف ثابت للمملكة المغربية”.

وأضاف بوريطة في مؤتمر صحفي “المملكة المغربية تتمنى أن هذه التطورات تجلب إلى سوريا الاستقرار، وأن تجلب للشعب السوري ما يحقق تطلعاته، وإلى سوريا التنمية ومستقبل أفضل”.

وكان المغرب قد سارع إلى غلق سفارته في دمشق في 2012، كما طلب إغلاق السفارة السورية في الرباط.

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