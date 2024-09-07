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المغرب منع 45 ألف مهاجر من العبور إلى أوروبا منذ بداية العام

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الرباط (رويترز) – قالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيانات وزارة الداخلية إن المغرب أحبط محاولات 45015 شخصا للهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ يناير كانون الثاني وفكك 177 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين.

ولم تقدم الوكالة بيانات للمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ولم ترد وزارة الداخلية على طلب من رويترز للتعليق.

وأظهرت بيانات حكومية أن المغرب أحبط العام الماضي محاولات 75184 شخصا للوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا، بزيادة ستة بالمئة عن العام السابق.

وذكرت الوكالة في تقريرها يوم الجمعة أن البحرية المغربية أنقذت أيضا 10859 مهاجرا من البحر منذ بداية العام، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها “لا تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ”.

والدولة الواقعة في شمال أفريقيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي أو بالقفز فوق السياج المحيط بجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

وعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في التعامل مع الهجرة غير الشرعية منذ أن أنهيا خلافا دبلوماسيا منفصلا في عام 2022.

لكن في الشهر الماضي، أفادت الشرطة الإسبانية بأن مئات المهاجرين استغلوا الضباب الكثيف للوصول إلى سبتة سباحة.

وتدفع المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب عددا متزايدا من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطول والأكثر خطورة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري.

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