المغرب وفرنسا يعلنان زيارة دولة للملك محمد السادس إلى باريس

afp_tickers

2دقائق

أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جان نويل بارو من الرباط الأربعاء، أن الملك محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة “مبرمجة” الى باريس، من دون تحديد موعدها، يرتقب أن يسبقها اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بارو “هناك أيضا زيارة الدولة لجلالة الملك محمد السادس المبرمجة والتي سوف تتميز بحدث خاص غير مسبوق هو المعاهدة المغربية الفرنسية”، مشيرا إلى أنها ستكون أول معاهدة من نوعها للمغرب مع دولة أوروبية.

من جانبه أكد بارو “نحن نستعد أيضاً لاستقبال جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، ستكون علامة فارقة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية”.

وأوضح الوزير الفرنسي أن المعاهدة الثنائية ستكون “الأولى من نوعها لفرنسا مع بلد غير أوروبي”، وأن طموحها هو “وضع إطار للعلاقة الفرنسية المغربية خلال العقود المقبلة”.

وأشار بوريطة الى أن اللجنة العليا المغربية الفرنسية سوف تعقد اجتماعا لها في تموز/يوليو، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وكان مصدر دبلوماسي مغربي قال لوكالة فرانس برس في حزيران/يونيو 2025 أن هذا الاجتماع سوف يسبق زيارة للعاهل المغربي، سبق إرجاؤها مرات عدة.

أنر-إسب/كام