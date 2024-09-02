المغرب يبدأ إحصاء جديدا للسكان

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الرباط (رويترز) – بدأ المغرب يوم الاثنين عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى والمقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر أيلول بهدف “التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع سكان المغرب”.

وهذا هو الاحصاء السكاني السابع الذي يجريه المغرب منذ عام 1960. وأظهر آخر إحصاء أجري في سبتمبر أيلول 2014 أن عدد السكان يتجاوز 33.8 مليون نسمة.

وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في ندوة صحفية الأسبوع الماضي إن الدولة خصصت 1.46 مليار درهم (نحو 149 مليون دولار) لعملية الإحصاء التي سيشارك فيها 55 ألف باحث ومراقب ومشرف.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد وجه الحكومة في يونيو حزيران بالبدء في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذا الصيف قائلا “نريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”.

(الدولار = 9.77 درهم مغربي)