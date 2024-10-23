المغرب يجري تعديلا حكوميا يشمل عدة وزارات

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الرباط (رويترز) – أعلنت مصادر رسمية في المغرب مساء‭‭‭‭ ‬‬‬‬يوم الأربعاء أن تعديلا وزاريا شمل تغيير وزراء الفلاحة (الزراعة) والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم الأولي والتضامن والأسرة والنقل.

ولم يشمل التعديل وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والأوقاف.

وجرى تعيين أمين التهراوي وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية خلفا لخالد آيت الطالب، وعز الدين الميداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفا لعبداللطيف ميراوي، ومحمد سعد برادة وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا لشكيب بنموسى الذي عينه العاهل المغربي الأسبوع الماضي رئيسا للمندوبية السامية للتخطيط.

كما عين العاهل المغربي عبدالصمد قيوح وزيرا للنقل خلفا لمحمد عبد الجليل.

وتم تعيين أحمد البواري وزيرا للفلاحة والصيد البحري خلفا لمحمد صديقي، ونعيمة بنيحي وزيرة للتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة خلفا لعواطف حيار.

وشمل التعديل الوزاري تعيين أمل الفلاح السغروشني في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلفا لغيثة مزور.

وتضمن التعديل تعيين ستة كتاب دولة (وزراء دولة) جدد.

وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء يوم الأربعاء إن العاهل المغربي محمد السادس “استقبل بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها”.