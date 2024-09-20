المغرب يعتقل 152 بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية إلى سبتة

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من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة المغربية إن السلطات ألقت القبض على 152 شخصا سيواجهون الآن المحاكمة بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي إلى جيب سبتة الإسباني المجاور.

في الأيام القليلة الماضية، اندفع آلاف أغلبهم من الشبان المغاربة إلى مدينة الفنيدق الشمالية المتاخمة لسبتة سعيا لعبور الحدود. لكن محاولاتهم أحبطتها أكبر عملية انتشار أمني شهدتها المدينة على الإطلاق، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان هناك.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من مساء يوم الخميس “جرى إفشال كل المحاولات”.

وأضاف في أول تعليق للحكومة بعد أيام من محاولات العبور “عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني بلغ ثلاثة آلاف”.

ويشكل جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان على ساحل المغرب المطل على البحر المتوسط الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. ويشهدان بين الحين والآخر موجات من محاولات عبور المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وعزز المغرب وإسبانيا التعاون في التصدي للهجرة غير الشرعية منذ أن دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها في عام 2022.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية شبانا يرشقون قوات الأمن بالحجارة في أثناء منعهم من الاقتراب من حدود سبتة.

وقال بايتاس “لم يتم تسجيل أي حالة وفاة”، مضيفا أن السلطات تصرفت وفقا للضوابط القانونية.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، نجح المغرب في إحباط محاولات 45015 شخصا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بحسب أرقام وزارة الداخلية.

وقالت الشرطة الإسبانية إن مئات المهاجرين استغلوا الضباب الكثيف للتوجه إلى سبتة سباحة الشهر الماضي.

ودفعت المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب عددا متزايدا من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطول والأكثر خطورة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري.