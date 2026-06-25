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المغرب يقرر العودة لتوقيت جرينيتش مع نهاية هذا الصيف

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الرباط 25 يونيو حزيران (رويترز) – قالت الحكومة المغربية اليوم الخميس إنها قررت العودة لتوقيت جرينيتش مع نهاية هذا الصيف وإلغاء إضافة ساعة للتوقيت الأصلي للبلاد، وذلك استجابة لشكاوى مواطنين اعتبروا أنه يؤثر سلبا على حياتهم.

وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في تصريحات لوسائل إعلام اليوم إن هذا القرار يأتي “استجابة لمطالب المواطنين”، وبعد اجتماعات عقدتها الحكومة.

وأضاف أن قرار العودة إلى توقيت جرينيتش جاء “حتى نكون على تلاؤم وتوافق مع متطلبات المواطنين”.

وكان المغرب يعتمد التوقيت الصيفي طيلة العام ويستثني فقط شهر رمضان.

وأطلق عدد من منظمات المجتمع المدني بالمغرب عريضة إلكترونية في مارس آذار الماضي لإلغاء الساعة الإضافية معتبرة إياها “تثقل كاهل المواطنين…وتسبب مشاكل صحية ونفسية” خاصة بالنسبة للأطفال الذين يضطرون في فصل الشتاء للذهاب إلى المدرسة في وقت مبكر جدا لم تبزغ الشمس فيه بعد.

(تغطية صحفية زكية عبدالنبي – تحرير سها جادو)

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