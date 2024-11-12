المفوضون الأوروبيون الجدد يدافعون عن تعيينهم أمام البرلمان

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لفت المفوض الأوروبي، وزير الخارجية الفرنسي السابق ستيفان سيجورنيه الثلاثاء إلى أنه “يتعين على أوروبا أن تحث خطاها وإلا فإنها ستتقهقر”، في مستهل جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل لتأكيد أهليته لتولي حقيبة استراتيجية.

ويتعين على سيجورنيه أن يقنع مستمعيه بامتلاكه مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الصناعية التي تعد مهمة في وقت تخوض فيه أوروبا مواجهة تجارية مع الصين ويثير انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة مخاوف من زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على الصادرات إلى السوق الأميركية.

وسيخضع المرشحون الستة لتولي منصب نائب رئيسة المفوضية على التوالي أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لجلسات استماع تستمر ثلاث ساعات على الأقل، قبل التصويت للموافقة على تعيينهم أو رفضه الأربعاء بحسب التكهنات.

وفي الصباح، استهلت وزيرة الخارجية الأوروبية الجديدة رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس والإيطالي رافاييلي فيتو المسؤول عن وحدة الأراضي، الدفاع عن تعيينهما.

بدأت كالاس كلمتها بدعوة الاتحاد إلى دعم أوكرانيا “طالما كان ذلك ضروريا، وبقدر ما يلزم من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية”.

وأضافت أن “الحرب ستنتهي عندما تدرك روسيا أنها ارتكبت خطأ” و”تسحب قواتها”.

وطلبت الدبلوماسية البالغة 47 عاما من الأوروبيين “رص صفوفهم” بينما “العالم يحترق”.

وأكد فيتو، من جانبه، أنه “لم يأت لتمثيل حزب سياسي أو دولة عضو (بل) لتأكيد التزامه تجاه أوروبا”.

وقال إن “حزبي السياسي الأول هو الديموقراطية المسيحية”.

ولم تستوعب كتلتا اليسار والوسط تعيين فيتو نائبا لرئيسة المفوضية بسبب انتمائه إلى حزب فراتيلي ديتاليا اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقال الوسطي الإيطالي ساندرو غوتزي من حزب التجديد إن “منصب نائب الرئيسة حساس… وسيثير الكثير من النقاش… النتيجة النهائية ما زالت غير محسومة”.

ومع ذلك، تتوخى الكتل السياسية الحذر لأن إسقاط شخص ينتمي إلى كتلة منافسة يعرضها للانتقام أثناء الاستماع إلى مرشحي معسكرها.

ونظرا إلى أنه كان متحفظا جدا في مهمته السابقة كوزير للخارجية، سيتعين على الفرنسي البالغ 39 عاما أن يثبت أنه على مستوى المهمة الكبيرة المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية.

اختير سيجورنيه في اللحظة الأخيرة منتصف أيلول/سبتمبر من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعرب في البداية عن نيته إعادة تعيين تييري بريتون رغم خلافه مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

– “سيكون الأمر ممكنا” بالنسبة لسيجورنيه –

خلال جلسة الاستماع، يتوقع أن يعرب سيجورنيه أيضا عن عدم تأييده لاتفاق التجارة الحرة المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية (ميركوسور) الذي تعارضه فرنسا لكن يبدو أن المفوضية تشجع على توقيعه.

يتوقع عضو البرلمان الأوروبي الهولندي ديرك غوتينك (حزب الشعب الأوروبي، يمين)، أن يتمكن سيجورنيه من إقناع النواب “فهو ذكي ولديه معرفة جيدة بالبرلمان” حيث قاد كتلة التجديد من نهاية عام 2021 إلى بداية عام 2024.

ويتوقع كذلك ألا تواجه الرومانية روكسانا مينزاتو المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والفنلندية هينا فيركونن (السيادة الرقمية) أي متاعب.

وستكون الاسبانية تيريزا ريبيرا في مرمى اليمين وأقصى اليمين. فقد ورثت الاشتراكية حقيبة التحول البيئي والمنافسة وهي حقيبة رئيسية.

ولا شك في أن الوزيرة في الحكومة الاشتراكية الاسبانية ستُسأل عن الوضع السياسي في إسبانيا بعد الفيضانات القاتلة التي صدمت البلاد.

ويعتزم خصومها تحديها كونها تعارض الاعتماد على الطاقة النووية.

ويعبر الاشتراكي الفرنسي كريستوف كليرجو عن خشيته من “تعرضها للهجوم”، لكنه يضيف “إذا أسقط حزب الشعب الأوروبي اليميني ريبيرا، سنسقط المجموعة بأكملها” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو تاريخ التصويت على الفريق التنفيذي الجديد الذي قد يتولى منصبه مطلع كانون الأول/ديسمبر.

تمت الموافقة سابقا على تعيين تسعة عشر مفوضا، وحده المجري أوليفر فارهيلي (صحة ورعاية الحيوان) ما زال ينتظر معرفة مصيره.

خلال الاستماع إلى هذا الصديق المقرب لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تعرض لانتقادات لإحجامه عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بحصول المرأة على الإجهاض أو حقوق المثليين.

أدك/ص ك-ريم/ود