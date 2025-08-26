المفوضية الأوروبية: هجوم إسرائيل على مستشفى بغزة غير مقبول على الإطلاق

بروكسل (رويترز) – قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر بجنوب قطاع غزة يوم الاثنين، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم خمسة صحفيين، “غير مقبول على الإطلاق”.

وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني في مؤتمر صحفي “يجب حماية المدنيين والصحفيين بموجب القانون الدولي”.

وأضاف “يعانى المدنيون في غزة منذ فترة طويلة جدا، وقد حان الوقت لكسر دائرة العنف”.

