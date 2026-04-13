المفوضية الأوروبية ستعرض خططا لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين، أنّ المفوضية ستعرض الأسبوع المقبل خططا لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وستكشف قبل الصيف عن حزمة أوسع نطاقا لتعزيز الطاقة الكهربائية في أوروبا.

وقالت فون دير لايين بعد اجتماع للمفوضية خُصّص لبحث هذه المسألة، إنّ أزمة الطاقة كلّفت التكتل المكوّن من 27 دولة أكثر من 22 مليار يورو (26 مليار دولار) بسبب تكلفة الوقود الأحفوري المرتفعة.

وأضافت في مؤتمر صحافي في بروكسل “تؤكد هذه الأحداث أنّنا ندفع ثمنا عاليا لاعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري”، داعية إلى تحوّل أسرع نحو مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وتابعت “نحن بحاجة إلى توسيع نطاق الطاقة المحلية الميسورة التكلفة والتي يُمكن الاعتماد عليها”، مشيرة إلى أنّ المفوضية تأمل في وضع قواعد جديدة تهدف إلى تسريع ربط الشبكات في جميع أنحاء التكتل وتقديم “استراتيجية لتعزيز الطاقة الكهربائية” قبل الصيف.

وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب تنفيذ هجوم أميركي-إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير. ومنذ ذلك الحين، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، كما نفذت هجمات على البنى التحتية للطاقة في دول الخليج.

ولمعالجة هذه الأزمة، قالت فون دير لايين إنّ المفوضية الأوروبية تدرس تليين القواعد المتعلّقة بمساعدات الدولة، لمنح الدول الأعضاء مساحة أكبر لدعم “القطاعات الأكثر عرضة للخطر”.

وأضافت أنّه سيتم الكشف عن التفاصيل في إطار حزمة سيتم تقديمها الأسبوع المقبل، قبل اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص.

وأضافت فون دير لايين أنّه يتم النظر في اتخاذ خطوات لدعم كفاءة الطاقة.

وأشارت إلى أنّ اقتراحا لإصلاح ضرائب الكهرباء ورسوم الشبكة سيتم تقديمه في أيار/مايو.

