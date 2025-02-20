المفوض السامي لحقوق الإنسان: عرض توابيت رهائن قتلى في غزة مقيت

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جنيف (رويترز) – قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك يوم الخميس إن عرض توابيت لرهائن إسرائيليين قتلوا في غزة مقيت ويتعارض مع القانون الدولي.

وسلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس جثث أربع رهائن للصليب الأحمر. ووضعت توابيت بها رفات الرهائن الأربعة على منصة قبل التسليم ووقف مسلحون من الحركة يرتدون الزي الأسود والمموه في المنطقة.

وتسلمت إسرائيل جثتي الرضيع كفير بيباس وشقيقه أرييل (أربع سنوات)، وهما أصغر الرهائن الذين اقتادتهم في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

كما سلمت حماس رفات والدة الطفلين شيري بيباس ورهينة رابع هو عوديد ليفشيتس وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وردا على طلب من رويترز للتعليق قال تورك في بيان عبر البريد الإلكتروني “بموجب القانون الدولي، يتعين أن يتوافق تسليم أي رفات مع حظر أي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان احترام كرامة الموتى وأسرهم”.

ووقف أحد المسلحين بجوار ملصق لرجل يرتدي الكوفية الفلسطينية ويقف أمام توابيت ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية وكتب على الملصق “عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت”.

ووضع موظفو الصليب الأحمر‭‭‭ ‬‬‬سواتر بيضاء حول التوابيت في أثناء وضعها داخل السيارات.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان يوم الخميس “تلك العمليات يتعين القيام بها في خصوصية لإظهار الاحترام البالغ للموتي”.

وشهدت عمليات تسليم الرهائن، التي جرت تحت إشراف حماس، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير كانون الثاني مراسم حضرتها حشود ضخمة وتقام وسط أنقاض غزة مما زاد من انتقادات جهات مثل الأمم المتحدة.

وتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولية تنفيذ عمليات تبادل الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت مرارا إلى تحسين إجراءات التسليم.