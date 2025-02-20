المفوض السامي لحقوق الإنسان: عرض رفات الرهائن في غزة مقيت

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جنيف (رويترز) – قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك يوم الخميس إن عرض رفات الرهائن الإسرائيليين في غزة مقيت ويمثل صفعة على وجه القانون الدولي.

وسلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس جثتي الرضيع كفير بيباس وشقيقه أرييل (أربع سنوات)، وهما أصغر الرهائن الذين اقتادتهم في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

كما سلمت حماس جثتي والدة الطفلين شيري بيباس ورهينة رابع هو عوديد ليفشيتس وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

ووضعت حماس توابيت تضم رفات الرهائن الأربعة على منصة قبل التسليم للصليب الأحمر ووقف مسلحون من الحركة يرتدون الأسود والمموه في المنطقة.

وقال تورك في بيان “بموجب القانون الدولي، فإن أي تسليم لرفات يجب أن يتوافق مع حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان احترام كرامة المتوفين وأسرهم”.

ووقف أحد المسلحين بجوار ملصق لرجل يرتدي الكوفية الفلسطينية ويقف أمام توابيت ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية وكتب على الملصق “عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت”.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء إلى احترام الخصوصية والكرامة، وقالت في بيان “يجب أن نكون واضحين: أي معاملة مهينة أثناء عمليات التسليم غير مقبولة”.

وشهدت عمليات تحرير الرهائن، التي جرت تحت إشراف حماس، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير كانون الثاني مراسم حضرتها حشود ضخمة وتقام وسط أنقاض غزة مما زاد من انتقادات جهات مثل الأمم المتحدة.