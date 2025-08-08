المفوض السامي لحقوق الإنسان: يجب وقف خطة إسرائيل للاستيلاء على غزة فورا

2دقائق

لندن (رويترز) – قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الجمعة إن خطة الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء العسكري الشامل على غزة ستتسبب في المزيد من الوفيات والمعاناة ويجب وقفها على الفور.

وأوضح تورك في بيان أن الخطة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل لاحتلالها في أقرب وقت ممكن ومع تحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ووافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل في وقت مبكر من يوم الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم الخميس إن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريا على قطاع غزة بالكامل.

وأضاف تورك “بكل الدلائل حتى الآن، سيؤدي هذا التصعيد الجديد إلى مزيد من التهجير القسري الجماعي والقتل والمعاناة التي لا تطاق، وإلى تدمير عبثي وجرائم وحشية”.

وتابع “بدلا من تصعيد هذه الحرب، على الحكومة الإسرائيلية بذل قصارى جهدها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق كامل وبدون قيود للمساعدات الإنسانية. ويجب أن تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة سراح الرهائن فورا وبدون شروط”.

(إعداد شيرين عبد العزيز ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)