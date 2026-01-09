المقاتلون الأكراد يرفضون الخروج من حلب بعيد إعلان السلطات السورية عزمها إجلاءهم

رفضت القوات الكردية الجمعة الانسحاب من مدينة حلب بعدما أعلنت السلطات وقف إطلاق نار في المدينة وعن عزمها إجلاءهم منها نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، بعد أيّام من الاشتباكات الدامية بين الطرفين.

وتبادلت القوات الحكومية والكردية منذ الثلاثاء الاتهامات بإشعال الاشتباكات التي أوقعت حتى 21 قتيلا على الأقل. وهي تأتي على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ توقيعهما اتفاقا في آذار/مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأرغمت المعارك نحو 30 ألف عائلة على الأقلّ على الفرار وفق الأمم المتحدة.

وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقف لإطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بمغادرة المدينة بحلول صباح الجمعة، وتعهّدت بـ”ضمان عبورهم بأمان حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد”.

وبعيد ذلك أعلنت السلطات المحلية أن إجلاء المقاتلين الأكراد من الحيين سيبدأ خلال ساعات من حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وأوردت مديرية الإعلام في محافظة حلب في بيان أنه “سيتم خلال الساعات القادمة نقل عناصر تنظيم قسد بالسلاح الفردي الخفيف إلى شرق الفرات”.

لكن القوات الكردية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية رفضت في بيان الخروج من الحيين. وقالت إن “النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية هو دعوة للاستسلام، إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها”.

وساد الهدوء صباح الجمعة لساعات في مدينة حلب. وشاهد مصوّر فرانس برس بعض عناصر الأمن يدخلون الحيّ، بالإضافة إلى حافلات، استعدادا لنقل المقاتلين فيما خرج عدد قليل من المدنيين منه. لكن إطلاق نار متقطّع سُمع ظهرا في المنطقة.

-“امتنان”-

وكتب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك عبر منصة إكس الجمعة “ترحب الولايات المتحدة بحرارة بوقف إطلاق النار الموقت الذي تمّ التوصل إليه الليلة الماضية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب”.

وأعرب عن “بالغ الامتنان لجميع الأطراف…على ضبط النفس وحسن النية اللذين جعلا هذا التوقّف الحيوي ممكنا””، مؤكدا العمل “بجهد على تمديد وقف إطلاق النار”.

وقصفت القوات الحكومية المناطق الكردية في حلب الخميس واستمر القتال حتى المساء وسط قصف مدفعي كثيف، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وخرجت عائلات الخميس من الحيين، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس، وقدّرت السلطات نزوح “أكثر من 16 ألف مدني”.

ويتبادل الطرفان منذ أشهر الاتهامات بإفشال الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق آذار/مارس.

وكان يُفترض إنهاء تطبيق بنوده بنهاية 2025، إلا أن تباينا في وجهات النظر حال دون إحراز تقدم، رغم ضغوط تقودها واشنطن الداعمة للطرفين بشكل رئيسي.

واعتبر قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الخميس أن “الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب لفرض حلول أحادية أمر غير مقبول (…) ويقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات”.

– منافسة إقليمية –

بحسب آرون لوند من مركز سينشري إنترناشونال للأبحاث فإن “حلب هي نقطة ضعف قوات سوريا الديموقراطية”.

وأضاف “هذا ليس صراعا مفتوحا بعد (…) كلا الطرفين يحاول الضغط على الآخر”، لكنّه حذّر من أن “نشوب صراع شامل بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا، وربما بمشاركة تركية وإسرائيلية، قد يكون له أثر مدمر على استقرار البلاد”.

وأثارت المعارك في حلب مخاوف من أن يتخذ الصراع بعدا إقليميا، ما دفع أنقرة إلى تأكيد استعدادها لمساندة دمشق في حال طلبت ذلك، بينما دانت الدولة العبرية الهجمات على “الأقلية الكردية”.

ودخلت كل من تركيا واسرائيل الخميس على خط هذه المعارك.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن بلاده “تدعم معركة سوريا في مواجهة المنظمات الإرهابية” و”تراقب عن كثب” التطورات في الشمال السوري، مضيفا “إذا طلبت سوريا المساعدة، فإن تركيا ستقدّم الدعم اللازم”.

وتركيا التي خاضت هجمات عدة ضد المقاتلين الأكراد بين عامي 2016 و2019، هي من أبرز داعمي السلطة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن “الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب جسيمة وخطرة”.

وفي اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ليل الخميس، أكّد الشرع على أن “الأولوية الراهنة تتركّز على حماية المدنيين” و”تأمين محيط مدينة حلب وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار”، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة السورية.

وفي اتصال مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، شدّد الشرع على “الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وفي مقدّمتهم المكون الكردي الأصيل، بوصفه جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكا أساسيا في بناء مستقبل سوريا”.

وعلى وقع التطورات في حلب، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وهي أرفع مسؤولة أوروبية تزور سوريا منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.

وأعلنت فون دير لايين بعيد اللقاء أن أوروبا ستفعل “ما بوسعها” من أجل دعم إعادة إعمار سوريا.

