المقاومة الإسلامية في العراق تقول إنها استهدفت قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة

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(رويترز) – قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت صباح يوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء جولاني الإسرائيلي “في الأراضي الفلسطينية المحتلة” بطائرات مسيرة.

أضافت الجماعة الموالية لإيران في بيان “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء جولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء “نصرة لأهلنا في غزة وردا على “المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

كانت المقاومة الإسلامية في العراق قالت في وقت متأخر من يوم الأحد إنها نفذت هجوما بالطيران المسير على “هدف في غور الأردن بأراضينا المحتلة”.

وأكدت أنها ستواصل هجماتها “بوتيرة متصاعدة”.

وتوعدت فصائل شيعية مسلحة في العراق بتنفيذ هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين وذلك بعد أن شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وفي بيانين منفصلين بشأن الهجوم على هدف في غور الأردن، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ لاعتراض طائرة مسيرة انطلقت من العراق ورصدها وهي تعبر من سوريا إلى إسرائيل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق إن طائراتها المسيرة قصفت هدفا “في غور الأردن بأراضينا المحتلة” لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية في هجوم يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي من نفذته.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل بعضا من أعنف عمليات القصف عبر الحدود في صراع يدور بالتزامن مع حرب غزة المستمرة منذ عام تقريبا.