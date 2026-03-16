The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: احتواء حريق في محيط مطار دبي الدولي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

16 مارس آذار (رويترز) – أعلنت سلطات دبي أن الحريق الذي اندلع جراء هجوم بطائرة مسيرة اليوم الاثنين قرب مطار دبي الدولي تم إخماده دون وقوع إصابات، لكن الرحلات الجوية توقفت مؤقتا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس “نتج عن حادث الطائرة المسيرة في محيط مطار دبي الدولي إصابة أحد خزانات الوقود”.

وأعلنت شركة طيران الإمارات في منشور على منصة إكس التعليق المؤقت للرحلات الجوية من دبي وإليها.

تعرضت دول الخليج لأكثر من ألفي هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، وشملت الأهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية، وكذلك البنية التحتية الحيوية للنفط في الخليج والموانئ والمطارات والفنادق والمباني السكنية والإدارية.

وتعرضت الإمارات للجزء الأكبر من الهجمات. لكن جميع دول الخليج تأثرت، ونددت جميعها بالهجمات الإيرانية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

