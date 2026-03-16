المكتب الإعلامي لحكومة دبي: احتواء حريق في محيط مطار دبي الدولي

16 مارس آذار (رويترز) – أعلنت سلطات دبي أن الحريق الذي اندلع جراء هجوم بطائرة مسيرة اليوم الاثنين قرب مطار دبي الدولي تم إخماده دون وقوع إصابات، لكن الرحلات الجوية توقفت مؤقتا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس “نتج عن حادث الطائرة المسيرة في محيط مطار دبي الدولي إصابة أحد خزانات الوقود”.

وأعلنت شركة طيران الإمارات في منشور على منصة إكس التعليق المؤقت للرحلات الجوية من دبي وإليها.

تعرضت دول الخليج لأكثر من ألفي هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، وشملت الأهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية، وكذلك البنية التحتية الحيوية للنفط في الخليج والموانئ والمطارات والفنادق والمباني السكنية والإدارية.

وتعرضت الإمارات للجزء الأكبر من الهجمات. لكن جميع دول الخليج تأثرت، ونددت جميعها بالهجمات الإيرانية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)