المكسيك تسعى لاتفاق مع واشنطن لتجنّب رسوم نسبتها 25% على الشاحنات

afp_tickers

2دقائق

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الثلاثاء أن بلادها تجري محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجنّب رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على الشاحنات الثقيلة تدخل حيز التطبيق في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

تعد المكسيك أكبر مزوّد للشاحنات للولايات المتحدة إذ توفّر 82 في المئة من المركبات الثقيلة التي تستوردها جارتها الشمالية، بحسب مجموعة “بانكو بيز” المالية المكسيكية.

وتقدّر شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية حصة المكسيك في سوق الشاحنات الثقيلة الأميركي بـ78 في المئة.

وأقرّت شينباوم بأن الرسوم التي أعلن عنها الاثنين ستؤثر على بلدها أكثر من غيرها وقالت إنها ستطلب إجراء اتصال هاتفي مع ترامب لبحث المسألة.

وقالت في مؤتمرها الصحافي الدوري “سنسعى للتوصل إلى اتفاق قبل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر”.

والمكسيك طرف في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي تضم الولايات المتحدة وكندا.

وأطلقت إدارة ترامب تحقيقا بناء على المادة 232 بشأن واردات الشاحنات في وقت سابق هذا العام، مشيرة إلى أن الخطوة مدفوعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. ومهّد التحقيق لإعلان ترامب.

وتعد المكسيك التي ترسل حوالى 80 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة من بين البلدان الأكثر عرضة لرسوم ترامب الجمركية.

لكن شينباوم نجحت في سلسلة اتصالات هاتفية أجرتها مع ترامب في إقناعه بتأجيل زيادات أخرى في الرسوم الجمركية.

سيم/لين/ب ق